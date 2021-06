Ali res ne vstopamo v novo hladno vojno s Kitajsko?

"Ne vstopamo v novo hladno vojno in Kitajska ni naš sovražnik," je v Bruslju danes zatrdil generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg

"Ne vstopamo v novo hladno vojno in Kitajska ni naš sovražnik", je v Bruslju danes dejal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg pred začetkom vrha Nata, na katerem bodo voditelji obravnavali vrsto tem, ob vse večji vojaški krepitvi Kitajske tudi odnose z Rusijo. Glede slednje bodo potrdili dvotirni pristop močne obrambe skupaj z dialogom.

Voditelji članic Nata se srečujejo v ključnem trenutku. Danes bomo odprli novo poglavje v čezatlantskih odnosih, je pred začetkom srečanja voditeljev zavezništva dejal Stoltenberg, ki je med glavnimi temami vrha izpostavil Kitajsko in Rusijo.

"Ne vstopamo v novo hladno vojno in Kitajska ni naš nasprotnik niti sovražnik." Vendar pa moramo skupaj kot zavezništvo nasloviti izzive, ki jih vzpon Kitajske predstavlja za našo varnost, je povedal.

V odnosih s Kitajsko so po mnenju Stoltenberga tako priložnosti, denimo na področju podnebnih sprememb in nadzora orožja. Obenem pa vojaška krepitev Kitajske, vključno z naprednimi vojaškimi sistemi, njen vse večji vpliv in politika pritiskov predstavljajo izziv za našo varnost, je opozoril.

Kitajska ne deli naših vrednot, kar se kaže v zatrtju demokratičnih protestov v Hongkongu in zatiranju manjšin v lastni državi. Uporablja sodobno tehnologijo za nadzor svojega prebivalstva v obsegu, kot ga še nismo videli.

Nato bo na tokratnem vrhu oblikoval jasno stališče glede Kitajske, kar bo prvič sploh, je še dejal Stoltenberg. Na vrhu v Londonu leta 2019 so voditelji opozorili le na vse večji vpliv Kitajske.

Odnosi z Rusijo pa so po besedah Stoltenberga na najnižji točki od konca hladne vojne. To je zaradi agresivnih dejanj Rusije.

Prepričan sem, da bodo voditelji danes potrdili dvotirni pristop do Rusije, ki temelji na močnem odvračanju in obrambi ter obenem dialogu. "Še naprej si bomo prizadevali za dialog z Rusijo, ki pa ni znak šibkosti," je dejal.

"Smo enotni in najpomembnejše sporočilo, ki ga pošiljamo Rusiji, se glasi odvračanje skupaj z dialogom," je dodal.

Stoltenberg je izrazil pričakovanje, da bodo voditelji izkoristili priložnost, da se o Rusiji posvetujejo z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom pred njegovim srečanjem z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v sredo v Ženevi.

Voditelji članic Nata, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, bodo danes sprejeli niz odločitev za okrepitev zavezništva pri spoprijemanju z izzivi, kot so odnosi s Kitajsko in Rusijo ter podnebne spremembe. Vrha Nata se v okviru svoje prve poti v tujino kot predsednik ZDA udeležuje tudi Biden.

