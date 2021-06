Krek: »Brez cepljenja bi bilo stanje bistveno slabše«

Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ) pravi, da pregled okužb po starostnih skupinah kaže, da je okužb bistveno manj v skupinah, ki so bolj precepljene, predvsem starejše

"Epidemiološka slika bi bila brez cepljenja proti covidu-19, ki pomembno zadržuje razvoj epidemije, danes bistveno hujša," je ocenil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek. Konec epidemičnega vala bo po njegovi oceni avgusta, zaradi novih različic pa je treba še naprej upoštevati vse preventivne ukrepe.

Kot je Krek še dejal na današnji vladni novinarski konferenci, je zaradi narave virusa, ki se zelo dobro prilagaja okolju, težko napovedovati jesenski potek epidemije. To je odvisno tako od pojava morebitnih novih različic koronavirusa, pa tudi precepljenosti prebivalstva.

Slednje želijo povečati tudi z možnostjo cepljenja brez naročanja, ki bo v tem tednu potekalo v vseh cepilnih centrih. "Za to je predvidenih okoli 150.000 odmerkov, tudi cepiva proizvajalca AstraZenece, ki je skladno z odločbo Evropske agencije za zdravila enakovredno cepivo," je pojasnil Krek. "AstraZenece bo tudi dovolj za cepljenje z drugim odmerkom," je še zagotovil.

Lokalne skupnosti in zdravstvene domove pa je pozval, naj bodo aktivni pri iskanju starejših, ki se še niso cepili in jim pri tem pomagajo. Cepilni centri pa zbirajo prijave za cepljenje mlajših od 18 let. Ko se bo nabralo dovolj prijav, bodo posamezne dneve namenili cepljenju otrok.

"Jeseni bo na epidemijo vplivalo tudi vreme, saj se bomo več zadrževali v zaprtih prostorih. Pomembno je prezračevanje, potrebne bodo investicije v prezračevalne sisteme, tako da bodo prilagojeni temu virusu, pozitivno pa lahko prezračevanje vpliva tudi na širjenje preostalih virusov."



Milan Krek,

direktor NIJZ

V Sloveniji je sicer s prvim odmerkom cepljenih okoli 37 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi pa 26 odstotkov. Med polnoletnimi pa je s prvim odmerkom cepljenih 44 odstotkov, 32 odstotkov pa z vsemi. Če prištejmo še tiste, ki so okužbo z novim koronavirusom že preboleli, pa je po besedah Kreka s prvim odmerkom zaščitenih 56 odstotkov odraslih.

Pregled okužb po starostnih skupinah, kot je dejal Krek, kaže, da je okužb bistveno manj v skupinah, ki so bolj precepljene, predvsem starejše: "Posledično je tudi bistveno manj hospitalizacij in smrti."

Krek je orisal tudi epidemiološko situacijo po svetu. "Medtem ko se s poletjem število okuženih zmanjšuje na severni polobli, pa je z okužbami bistveno bolj obremenjena južna."

