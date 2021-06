Janša o grožnjah: »Nekatere so ostale, nekaterih ni več, nastale pa so druge«

"Če hočemo, da v prihodnjih desetletjih svet ne bo soočen z novo usodno oboroževalno tekmo ali vročim konfliktom, potem se mora Nato tega zavedati in ostati močan," je v Bruslju dejal slovenski premier Janez Janša

Janez Janša v Bruslju

© YouTube / Vlada RS

"Kitajska je ključni izziv za Nato," meni slovenski premier Janez Janša, ki se v Bruslju danes udeležuje vrha držav članic Severnoatlantskega zavezništva. "Če hočemo, da v prihodnjih desetletjih svet ne bo soočen z novo usodno oboroževalno tekmo ali vročim konfliktom, potem se mora Nato tega zavedati in ostati močan," je dejal pred začetkom srečanja.

"Svet se je v zadnjih treh desetletjih spremenil, spremenile so se tudi grožnje. Nekatere so ostale, nekaterih ni več, nastale pa so druge," je dejal Janša v odgovoru na vprašanje glede Kitajske kot grožnje.

Ko govorimo o Kitajski, je to zagotovo tema, ki bo prevladovala ne samo na tem, ampak tudi na prihodnjih vrhovih, je prepričan slovenski premier.

"Če hočemo, da v prihodnjih desetletjih svet ne bo soočen z novo usodno oboroževalno tekmo ali mogoče tudi z vročim konfliktom, potem se mora Nato tega zavedati," je še dejal. "Ostati mora močan, tako da bo partner v teh pogovorih, ki bo upoštevan in ki bo lahko dosegal dogovore za ohranjanje svetovnega miru," je dodal.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je pred začetkom vrha danes dejal, da zavezništvo ne vstopa v novo hladno vojno in da Kitajska ni njen sovražnik. Vendar pa moramo skupaj kot zavezništvo nasloviti izzive, ki jih vzpon Kitajske predstavlja za našo varnost, je dodal.

Kitajska bo ob Rusiji ena od osrednjih tem vrha, na katerem naj bi sprejeli niz odločitev za okrepitev zavezništva pri spoprijemanju z izzivi. Potrdili naj bi tudi zavezanost čezatlantski enotnosti in solidarnosti. Vrha se v okviru svoje prve poti v tujino kot predsednik ZDA udeležuje tudi Joe Biden.

