Epidemije naj bi bilo konec, še vedno pa ostaja prepoved zbiranja

Vlada je epidemijo razglasila 19. oktobra lani

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs

© Borut Krajnc

Danes bo v Sloveniji najverjetneje še zadnji dan epidemije covida-19, saj naj bi vlada upoštevala predlog svetovalne skupine in je po skoraj osmih mesecih zaradi ugodne epidemiološke slike ne bo več podaljšala. Še vedno pa ostajajo v veljavi nekateri ukrepi, ki bodo po besedah vodje svetovalne skupine Mateje Logar zagotovili varna druženja. Vlada je epidemijo razglasila 19. oktobra lani, zadnjič pa jo je za 30 dni podaljšala 16. maja.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na vladni novinarski konferenci povedal, da ugodnejša epidemiološka slika pomeni tudi prehod v t. i. oranžno fazo po lestvici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar pa je spomnila, da je epidemiološka situacija v primerjavi z lanskim koncem epidemije drugačna. Izpostavila je veliko število cepljenih in prebolevnikov, ki so sedaj zaščiteni. Kljub temu opozarja, da je virus še vedno med nami, zato tudi po koncu epidemije v veljavi ostajajo določeni ukrepi.

Do 20. junija v veljavi ostajata odloka o začasni prepovedi zbiranja in o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo.

Tudi po koncu epidemije na podlagi zakona o nalezljivih boleznih v veljavi ostaja sistem PCT (preboleli, cepljeni in testirani), ki naj bi po besedah Logar zagotovil varna druženja. Še vedno veljajo tudi omejitve na 10 kvadratnih metrov pri izvajanju dejavnosti, nošenje mask v zaprtih javnih prostorih in omejitev 75-odstotne zasedenosti sedišč na prireditvah, umika pa se omejitev, da so lahko pri mizi štiri odrasle osebe in otroci.

Prav tako v veljavi ostajajo ukrepi, vezani na gospodarski resor, kot so turistični boni in različne oblike finančne pomoči. Na ministrstvu za notranje zadeve pa so za STA pojasnili, da o morebitnem podaljšanju epidemioloških ukrepov tedensko odloča vlada. Do 20. junija v veljavi ostajata odloka o začasni prepovedi zbiranja in o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo.

Vlada je epidemijo sicer prvič razglasila 12. marca lani, končala pa jo je 31. maja s simboličnim preletom letal.