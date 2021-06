Peking obtožil Nato pretiravanja in ustvarjanja konfrontacij

S tem so se kitajske oblasti odzvale na zaostreno držo voditeljev članic Nata

© Wikipedia

Peking je danes obtožil zvezo Nato, da pretirava z grožnjo, ki naj bi jo predstavljala Kitajska, ter ustvarja konfrontacije. S tem so se kitajske oblasti odzvale na zaostreno držo voditeljev članic Nata, ki so včeraj sporočili, da kitajske ambicije in vedenje predstavljajo "sistematične izzive na pravilih temelječemu mednarodnemu redu".

V jeznem odzivu je kitajsko veleposlaništvo pri Evropski uniji pozvalo Nato, naj na "razvoj Kitajske gleda racionalno, preneha pretiravati z različnimi oblikami 'teorije grožnje Kitajske' in neha uporabljati legitimne interese in zakonite pravice Kitajske kot izgovore za manipulacije skupinske politike, medtem ko umetno ustvarja konfrontacije".

Dodali so, da so Natove obtožbe "obrekovanje mirnega razvoja Kitajske, napačna ocena mednarodne situacije in svoje lastne vloge". Šlo naj bi tudi za nadaljevanje "mentalitete hladne vojne in skupinske politične psihologije", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Voditelji članic Nata so v ponedeljek prvič zaostrili držo do Kitajske. Strinjali so se, da njen naraščajoči vpliv predstavlja izzive, ki jih morajo skupaj nasloviti kot zavezništvo.

Zaveznice skrbi njeno hitro širjenje jedrskega arzenala, vojaško sodelovanje z Rusijo, pogosto pomanjkljiva preglednost in uporaba dezinformacij. Kitajsko zato pozivajo, naj spoštuje svoje mednarodne zaveze in odgovorno deluje v mednarodnem sistemu, med drugim tudi v vesolju ter kibernetski in pomorski domeni.

Obenem so poudarili, da Nato ohranja konstruktiven dialog s Kitajsko, kjer je to mogoče, med drugim na področju podnebnih sprememb.

Po tridnevnem vrhu konec minulega tedna so Kitajsko zaradi kršenja človekovih pravic kritizirali tudi voditelji skupine sedmih najrazvitejših držav G7. Kitajska je takrat v odzivu prek veleposlaništva v Londonu skupino obtožila vmešavanja v notranje zadeve in obrekovanja.

