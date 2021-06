Žvižgačko premestili v hišni pripor

Reality Winner je bila leta 2018 obsojena na pet let in tri mesece zapora

Reality Winner

© Wikimedia Commons

Ameriško žvižgačko Reality Winner, ki je bila leta 2018 obsojena na pet let in tri mesece zapora, ker je medijem posredovala obveščevalno poročilo o ruskem vpletanju v ameriške volitve leta 2016, so včeraj premestili iz zapora v hišni pripor, kjer bo ostala predvidoma do izteka kazni novembra letos.

Nekdanja prevajalka letalskih sil ZDA, je delala kot pogodbenica ameriške Agencije za nacionalno varnost (NSA) v Augusti v Georgii, ko je leta 2018 natisnila in skrivaj odnesla iz poslopja zaupno obveščevalno poročilo o tem, kako so ruski vladni hekerji skušali vdreti v sistem podjetja na Floridi, ki proizvaja programsko opremo za volilne stroje po ZDA in v računalnike volilnih uradnikov ZDA pred volitvami leta 2016.

Preden so jo aretirali, je poročilo posredovala spletnemu mediju The Intercept, ki ga je objavil. Na sodišču je dejanje priznala in se opravičila za izdajo zaupanja. Njena kazen je sicer doslej najvišja za izdajo zaupnih informacij medijem.

Kazen so ji nekoliko znižali zaradi dobrega obnašanja in za čas, ki ga je preživela v priporu, zato se ji bo iztekla 23. novembra letos. Tudi v hišni pripor so jo premestili zaradi dobrega obnašanja, je povedala njena odvetnica Alison Grinter Allen.

Sama je nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa prosila za pomilostitev, vendar zaman. Pred aretacijo ga je namreč po družbenih medijih zmerjala "z oranžnim orangutanom brez duše." Poleg tega je izdala informacijo, ki potrjuje rusko vpletanje v volitve, kar Trump še danes zanika.

t5b9YgpxRhk