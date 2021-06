V ZDA letos povprečno 54 ubitih na dan s strelnim orožjem

Dostopnost orožja je glavni razlog, zakaj je v ZDA pogosto nasilje s strelnim orožjem

S strelnim orožjem je bilo v prvih petih mesecih letošnjega leta v ZDA povprečno ubitih 54 ljudi na dan oziroma skupno 8100, kažejo podatki neprofitne organizacije Gun Violence Archive. To nakazuje, da bi lahko bilo letošnje leto zaradi nasilja s strelnim orožjem najbolj smrtonosno doslej, poroča ameriški časnik Washington Post.

Lansko leto je bilo kljub temu, da so bili Američani veliko doma zaradi pandemije covida-19, najbolj smrtonosno, kar zadeva strelno orožje. Prvih pet mesecev letošnjega leta pa nakazuje, da bi letos lahko bilo še huje.

Med letoma 2015 in 2019 je bilo s strelnim orožjem na dan v ZDA povprečno ubitih 40 ljudi, kar je 14 manj kot znaša povprečje do konca maja letos.

Številke so sicer še vedno nižje, kot so bile v najbolj smrtonosnih letih nasilja z orožjem v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, vendar pa v določenih mestih umori z orožjem znova zelo naraščajo.

V Washingtonu je bilo na primer v prvih petih mesecih letošnjega leta z orožjem ubitih 79 ljudi, kar je 23 odstotkov več kot lani. Philadelphii pa se letos iz tega zornega kota obeta najbolj smrtonosno leto.

Američani so lani kupili 23 milijonov kosov strelnega orožja oziroma 66 odstotkov več kot leta 2019. Samo januarja letos so jih kupili 2,5 milijona.

Dostopnost orožja je glavni razlog, zakaj je v ZDA pogosto nasilje s strelnim orožjem, potem so tu še velike družbene neenakosti in vse slabši odnosi med policisti in skupnostmi, ki jim služijo.