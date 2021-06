Odprava obvezne uporabe zaščitnih mask v Izraelu

Izraelska vlada je 1. junija odpravila večino ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa

© Jernej Furman / Flickr

Izrael je zaradi nizkega števila novih okužb z novim koronavirusom odpravil obvezno uporabo zaščitnih mask, razen za izjeme. Maske so obvezne samo za necepljene obiskovalce in uslužbence bolnišnic, drugih zdravstvenih ustanov in domov za starejše.

Maske so prav tako še naprej obvezne za ljudi, napotene v karanteno, kot tudi za potnike in posadke letal, je sporočilo izraelsko ministrstvo za zdravje.

V Izraelu, ki ima 9 milijonov prebivalcev, je prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo skoraj 5,5 milijona ljudi, oba odmerka pa več kot 5,1 milijona.

V preteklih mesecih se je število novih okužb in resnih primerov covida-19 močno zmanjšalo. V ponedeljek je ministrstvo za zdravje poročalo o le štirih novih okužbah v preteklih 24 urah.

