Kandidat za ministra za pravosodje je skrajno vprašljiva oseba

Za poslanke in poslance Državnega zbora RS

Marjan Dikaučič (SMC), kandidat Janševe vlade za ministra za pravosodje

Spoštovane, spoštovani, se opravičujem, ker vas motim med 77. izredno sejo Državnega zbora, kjer razpravljate o kandidaturi za novega ministra za pravosodje. Vendar se preprosto moram obrniti na vas. Pred dnevi sem gospodu Dikaučiču, kandidatu za pravosodnega ministra preko vodje poslanske skupine Stranke modernega centra (SMC) namreč poslal informacije o poslovanju podjetja SCL, cestna tovorna logistika, d.o.o., katerega kar nekaj let je bil direktor, in zaprosilo na komentar okoli teh istih informacij okoli poslovanja podjetja.

Odgovora nisem dobil.

Zato se z istimi (in mestoma dopolnjenimi) informacijami obračam na vas, spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora RS.

Kaj boste naredili s tem informacijami, je seveda odvisno od vas.

Seveda pa vsako vaše glasovanje pošilja določen signal v širšo javnost. Odločitev je vaša.

Torej – gospod Dikaučič je bil po javno razpoložljivih podatkih nekaj časa, in sicer kot direktor, aktiven v podjetju SCL, cestna tovorna logistika, d.o.o. Datum vpisa pooblastila v register: 19.12. 2012, 31.7. 2017 pa je bil objavljen datum izbrisa pooblastila gospoda Dikaučiča iz registra.

Istega dne je namesto gospoda Dikaučiča kot direktorica bila vpisana v register Olena Holiuk (naslov: UL. 50 ROKIV SRSR 43, 87500 MARIUPOL, UKRAJINA), obenem pa se je na isti dan zgodil prenos celotnega lastniškega deleža podjetja na Tomaža Ivanca. Slednji ima sicer naslov na Zagrebški cesti 72 v Mariboru, kjer je tudi naslov Centra za socialno delo Maribor, v bistvu lahko sklepamo da je gospod Ivanc brezdomec.

Kolikor vidim, pa je Okrožno sodišče v Ljubljani v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije dne 10.06. 2019 sklenilo, da se začne postopek izbrisa subjekta vpisa SCL, cestna tovorna logistika, d.o.o., matična številka

5624622000, iz sodnega registra brez likvidacije. Obrazložitev ob tem je bila naslednja: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je registrsko sodišče obvestila, da subjekt vpisa dve zaporedni poslovni leti ni oddal letnega poročila oziroma ji poslal podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1. Zato je registrsko sodišče po uradni dolžnosti začelo postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije.

Kolikor naprej vidim iz javnih podatkov, je v bazi AJPES razpoložljivo le eno letno poročilo podjetja SCL d.o.o., in sicer za leto 2016. V prilogi le-tega je gospod Dikaučič zapisan pod stavek: »Družba v poslovnem letu ni ustvarila prihodkov iz naslova poslovanja«.

No, Okrožno sodišče v Ljubljani je v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije dne 21.10. 2019 sklenilo, da se postopek za izbris subjekta vpisa SCL, cestna tovorna logistika, d.o.o., matična številka 5624622000 iz sodnega registra brez likvidacije, začet s sklepom tega sodišča opr. št. Srg 2019/23632 z dne 10.06. 2019, ustavi. Obrazložitev je bila naslednja: »zoper sklep iz izreka tega sklepa je ugovarjal upnik in navedel, da ima subjekt vpisa do njega neporavnane obveznosti.

(Najnovejša informacija: 11. junija 2021 je Okrožno sodišče v Ljubljani sklenilo, da se začne postopek izbrisa subjekta vpisa SCL, cestna tovorna logistika, d.o.o., matična številka 5624622000, iz sodnega registra brez likvidacije. Obrazložitev je naslednja: »Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je registrsko sodišče obvestila, da subjekt vpisa dve zaporedni poslovni leti ni oddal letnega poročila zaradi javne objave oziroma ji poslal podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1. Zato je registrsko sodišče po drugem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 427. člena ZFPPIPP po uradni dolžnosti začelo postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije.)

Sklep ljubljanskega okrožnega sodišča

© Okrožno sodišče v Ljubljani

Zanimivo, da je bil edini tekoči račun podjetja zaprt 3. junija 2021 – en dan preden je predsednik vlade poslal v Državni zbor predlog imenovanja za ministra za pravosodje. Verjamem, da je to zgolj naključje.

Aja, saj res – podjetje SCL d.o.o. je tudi davčni dolžnik, in sicer je po zadnjih podatkih dolžno znesek med 30 in 50 tisoč evrov (»razred P03«).

Spoštovanega kandidata za ministra za pravosodje gospoda Dikaučiča sem povprašal kako torej komentira vse to - lastništvo podjetja se prenese na brezdomca, direktorica ima priročno naslov daleč v tujini, vmes se ne oddaja letnih poročil na AJPES? Lahko se strinjamo, da je takšen vzorec delovanja podjetja izjemno podoben vzorcu delovanja oz. veriženja slamnatih podjetij. Ravno te dni je recimo v javnost prišla zgodba o nekaj sto opeharjenih delavcih, ki so bili ujeti v mreži oziroma verigi 22-ih (slamnatih) podjetij. In kot so ob tem sporočili s FURSa: gre v dotičnem primeru "za značilno problematiko veriženj podjetij in prezaposlovanje delavcev na 'slamnate' družbe".

Goran Lukić,

Delavska svetovalnica