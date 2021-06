Minister za zdravje: »Epidemije je konec, a grožnja virusa ostaja«

Ključni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa še naprej ostajajo cepljenje ter nadaljnje izvajanje epidemioloških ukrepov oziroma njihovo postopno sproščanje

Janez Poklukar, minister za zdravje RS

© gov.si

"V Sloveniji se je zaključila epidemija covida-19, a grožnje novega koronavirusa še ni konec," je opozoril minister za zdravje Janez Poklukar. Ključni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa še naprej ostajajo cepljenje proti covidu-19 ter nadaljnje izvajanje epidemioloških ukrepov oziroma njihovo postopno sproščanje.

Kot je ob robu zasedanja sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov v sestavi ministrov za zdravje v Luxembourgu izpostavil Poklukar, je edina pot iz krize zadostna precepljenost prebivalstva. "Epidemija je pokazala, da je cepljenje najpomembnejši zdravstveni ukrep, brez katerega si ne moremo predstavljati prihodnosti. Tako kot prihodnost Evrope tudi cepljenje temelji na solidarnosti in sodelovanju. Cepljenje je odločitev za naše zdravje in za naša življenja. To je majhen korak za posameznika pa vendar velik korak za slovensko in evropsko družbo," je še izpostavil Poklukar.

Po njegovih besedah je tudi za zaščito pred širjenjem delta različice koronavirusa pomembno, da v družbi dosežemo zadostno precepljenost prebivalstva. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da se delta različica širi hitreje in da pri tem bolezen za tiste, ki niso cepljeni, poteka v težji obliki.

Po Poklukarjevem mnenju je ključno tudi to, da se s precepljenostjo zmanjša dnevno število okuženih prebivalcev ter da Slovenija tudi na tak način obvlada morebiten izbruh delta različice koronavirusa.

Glede implementacije digitalnega covidnega potrdila pa je Poklukar pojasnil, da bo imel Nacionalni inštitut za javno zdravje v petek implementacijsko povezavo z Evropsko komisijo. Če bo ta uspešna, lahko "v bližnji prihodnosti začnemo izdajanje digitalnega covidnega potrdila na portalu zVem ter do konca meseca implementiramo in zaženemo mobilno aplikacijo, preko katere bo možno dostopati do potrdila," je še dejal Poklukar.

Na vprašanje glede pobude skupine poslancev Evropskega parlamenta iz Slovenije za brezplačne covidne teste za prehajanje meja pa je Poklukar dejal, da je zanjo slišal, ni je pa še prejel.

V Sloveniji lahko vsak, ki potrebuje PCR ali hitri antigenski test iz naslova zdravja ali predpisanih odlokov, denimo za opravljanje dela, tega dobi brezplačno. Zaradi predpisov države nihče ni postavljen v neenak položaj, je pojasnil minister.

Evropski poslanci Tanja Fajon, Milan Brglez (oba S&D/SD), Irena Joveva, Klemen Grošelj (oba Renew/LMŠ) in Ljudmila Novak (EPP/NSi) so na Poklukarja naslovili pobudo, s katero želijo prebivalcem Slovenije omogočiti brezplačne covidne teste za prehajanje meja.

"Cepljenje je v vseh evropskih državah članicah brezplačno, testiranje pa večinoma zelo drago. Testi, zlasti PCR, so brez napotka zdravnika v večini evropskih držav plačljivi. V Sloveniji se s ceno celo preko 100 evrov uvrščamo med najdražje v Evropi," piše v predlogu, ki so ga na ministra naslovili na pobudo Fajon, so sporočili iz njene pisarne.

Evropski parlament je prejšnji teden prižgal zeleno luč evropskemu digitalnemu covidnemu potrdilu pod pogojem, da se zagotovi enakopravnost, sem pa spadajo tudi enakopravne možnosti za potovanja.

Poklukar je pri tem danes zagotovil, da bodo zagotovo naredili, kar je potrebno in kar narekuje sodelovanje v okviru EU. "Storili bomo vse, da vsem omogočimo enake možnosti in pravice. To mora biti osnovno izhodišče," je poudaril.

Uredbo o digitalnem covidnem potrdilu so v ponedeljek v Bruslju podpisali predsedniki vseh treh osrednjih institucij EU. Veljati bo začela 1. julija in bo v pandemiji olajšala potovanja znotraj EU.

