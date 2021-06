Državni praznik v počastitev konca suženjstva

19. junij bo v ZDA nacionalni praznik

Ameriški senat je včeraj soglasno potrdil 19. junij kot nacionalni praznik v počastitev konca suženjstva Juneteenth. Podoben predlog zakona bo kmalu potrdil še predstavniški dom kongresa, predsednik ZDA Joe Biden pa je že napovedal, da ga bo podpisal.

Praznik nima nič skupnega z uradnim datumom odprave suženjstva v ZDA, a ga temnopolti v ZDA 19. junija že desetletja praznujejo kot takega.

Separatistična konfederacije južnjaških sužnjelastniških držav ZDA je kapitulirala v državljanski vojni aprila 1865, beseda o tem pa se je med temnopoltimi sužnji le počasi širila. Glas o porazu konfederacije je prišel v teksaški Galveston 19. junija 1865 skupaj z vojsko ZDA. Predsednik ZDA Abraham Lincoln je sužnje sicer osvobodil z razglasom o emancipaciji že januarja 1863. Sužnji iz Galvestona naj bi bili zadnji, ki so izvedeli, da so postali svobodni in zato Juneteenth.

Demokratski predlagatelji zakona so želeli, da ga senatorji potrdijo soglasno brez glasovanja, vendar pa je prišlo do nekaj zamude, ker je republikanec iz Wisconsina Ron Johnson uvodoma ugovarjal, ker ni razumel, zakaj potrebujejo ta praznik.

Prav tako je bil proti, da zvezni uslužbenci v ZDA dobijo še en dela prost dan, kar naj bi zvezni proračun stalo 600 milijonov dolarjev na leto. Johnson je ugotovil, da je sam in je v torek pred napovedanim glasovanjem umaknil ugovor.

Predlagatelj Ed Markey iz Massachusettsa, ki je dobil podporo skupaj še 60 senatnih sponzorjev, je dejal, da imajo ZDA še dolgo pot do rasne pravičnosti, do tja pa ne bo mogoče priti brez priznanja izvirnega greha države, kar je suženjstvo.

Večina zveznih držav ZDA sicer Juneteenth že praznuje. Tradicionalno praznovanje vključuje branje razglasa o emancipaciji ali enakopravnosti, petje tradicionalnih črnskih pesmi, branje del temnopoltih avtorjev, ulične sejme, piknike na prostem in tudi izbor Miss Juneteenth.

