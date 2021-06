Prvič od lanskega oktobra ni razglašena epidemija

Nekateri epidemiološki ukrepi še ostajajo

Od danes prvič po 19. oktobru v Sloveniji ni razglašena epidemija covida-19, a kljub temu ostajajo nekateri epidemiološki ukrepi. Zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih in na prostem, kjer ni možno vzdrževati medsebojne razdalje 1,5 metra, so še vedno obvezne, tako kot razkuževanje rok in t. i. pravilo PCT.

Pravilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani) je tako še vedno pogoj za vstop v notranjost gostinskih lokalov, v turističnih nastanitvah, na bazenih, pri sejemski in kongresni dejavnosti ter v igralnicah in igralnih salonih. Pogoj PCT pa ne velja za otroke do dopolnjenega 18. leta, je razvidno na spletni strani vlade.

Prav tako na javnih prireditvah ali shodih, pri obisku knjižnice, arhiva, muzeja ali galerije, prodaji blaga in storitev, verskih obredih ter na športnih tekmovanjih še vedno velja omejitev en udeleženec na 10 kvadratnih metrov površine.

Zaenkrat še vsaj do 20. junija med drugim v veljavi ostajajo tudi odloki o omejitvah na področju kulturnih storitev končnim uporabnikom, na področju javnega prevoza, na področju ponujanja blaga in storitev na področju vozil ter odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19.

Epidemija covida-19 je bila sicer v Sloveniji prvič razglašena 12. marca lani in je trajala do 31. marca. Znova je vlada epidemijo razglasila 19. oktobra, trajala pa je vse do 15. junija.

V času razglašene epidemije je imela posebno vlogo uprava za zaščito in reševanje. V torek je bil tako izdan sklep o preklicu aktivacije državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije. S tem se tudi preklicuje uporaba vseh odredb poveljnika civilne zaščite, ki so bile izdane v obdobju od 19. oktobra do 15. junija, za izvajanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije.

V uporabi pa ostajajo izdane odredbe za aktiviranje pripadnikov civilne zaščite oziroma prostovoljcev, ki bodo veljale do končne zajezitve covida-19 v državi, za potrebe izvajanja nadaljnjih ukrepov, zlasti za pomoč zdravstvu pri izvajanju cepljenja in testiranju na okužbo z novim koronavirusom.