Toninovo ministrstvo z namenom diskreditacije zlorabilo vprašanja novinarjev

V društvu novinarjev smo ogorčeni nad dejstvom, da so uslužbenci ministrstva za obrambo ne le vsebino novinarskih vprašanj, ampak tudi posnetek zaslona z elektronskimi naslovi posredovali portalu Bojana Požarja

Novinarji Sveta24, POP TV in Večera so včeraj na ministrstvo za obrambo (Mors) poslali vprašanja glede udeležbe Mateja Tonina na vrhu zavezništva NATO v Bruslju. Novinarska vprašanja je z namenom diskreditacije in namigovanja na usklajeno delovanje medijev danes objavil Bojan Požar na svojem portalu. V društvu novinarjev smo ogorčeni nad dejstvom, da so uslužbenci Morsa ne le vsebino novinarskih vprašanj, ampak tudi posnetek zaslona z elektronskimi naslovi posredovali portalu.

Komunikacijsko zasebnost zagotavlja 37. člen ustave, ki določa, da se varstva tajnosti pisem in drugih občil ter nedotakljivosti človekove zasebnosti lahko ne upošteva, a zgolj na podlagi odločbe sodišča, za določen čas, in le, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države. Novinarji so upravičeno pričakovali, da bo vsebina novinarskih vprašanj ostala pri tistem, ki mu je bila poslana. V preteklosti so nekatere instutucije in posamezniki že objavljali novinarska vprašanja in odgovore nanje, vendar na svojih komunikacijskih kanalih. Društvo je takšno prakso označilo kot problematično, saj je lahko manever tistih, o katerih novinarji poročajo, da zmanjšajo odmevnost določenega medijskega poročanja.

Vendar pa tokrat ne gre za objavo vprašanj in odgovorov na denimo spletni strani Morsa, kar bi še bilo pogojno sprejemljivo, če bi izhajalo iz slabega profesionalnega odnosa in nezaupanja subjektov, ki komunicirajo. Gre za zlorabo poslanih vprašanj z namenom poskusa diskvalifikacije novinarjev in medijev, ki so jih poslali. Po našem mnenju gre za naklepno dejanje; vprašanja so bila posredovana zato, da bi Bojan Požar na podlagi njihove vsebine izpeljal sklep, da gre za usklajeno akcijo novinarjev in jih s tem poskušal diskreditirati. Ob tem dodajamo, da je popolnoma običajno, da ob določenem za javnost pomembnem dogodku različni novinarji na institucijo naslovijo podobna vprašanja. Pridobivanje odziva od akterjev, o katerih poročajo, kot tudi preverjanje informacij, so osnovni profesionalni standardi, ki jih zahteva tudi Kodeks novinarjev Slovenije.

V društvu novinarjev dogajanje spremljamo z največjo mero zaskrbljenosti in se sprašujemo, kakšno novo zlorabo bodo novinarji še doživeli. Ob ministrstva za obrambo zahtevamo, da sproži notranji nadzor in ugotovi, kdo je novinarska vprašanja posredoval, ter zagotovi, da se kaj takšnega ne bo več ponovilo. Od predstavnikov za odnose z javnostjo pričakujemo, da pri komuniciranju z mediji ravnajo profesionalno in odgovorno ter da pri tem upoštevajo tudi vse veljavne predpise in strokovne standarde.