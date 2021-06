Biden: »Zadnja stvar, ki si jo Putin zdaj želi, je hladna vojna«

Srečanje ameriškega in ruskega predsednika

Ameriški predsednik Joe Biden je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu na današnjih pogovorih dal vedeti, da bodo ZDA še naprej obsojale kršitve človekovih pravic v Rusiji. Človekove pravice bodo vedno na mizi, je dejal na novinarski konferenci po srečanju in dodal, da je Putina tudi posvaril pred kakršnim koli vmešavanjem v ameriško demokracijo.

Potrdil je, da sta se s Putinom dogovorila, da bosta Washington in Moskva začela posvetovanja o kibernetski varnosti in o strateški jedrski stabilnosti.

Biden je izrazil prepričanje, da si njegov ruski kolega ne želi nove hladne vojne, poročajo tuje tiskovne agencije. "Mislim, da je zadnja stvar, ki si jo zdaj želi, hladna vojna," je dejal novinarjem. Kot je dodal, je Putina opozoril, da kritična infrastruktura v nobenem primeru ne sme biti tarča kibernetskih napadov.

Odnosi med ZDA in Rusijo morajo biti stabilni in predvidljivi, je dejal Biden, ki je ton pogovorov z ruskim kolegom ocenil kot "dober" in "pozitiven". Kot je dejal, v pogovorih ni prišlo do taktike zastraševanja, kljub različnim pogledom glede številnih vprašanj.

Sodelovati bomo morali tam, kjer imamo skupne interese, je dejal ameriški predsednik. Na vprašanje novinarjev, ali zaupa Putinu, je dejal, da za ZDA "ne gre za vprašanje zaupanja, ampak za vprašanje interesa". Glede njegove izjave, s katero je voditelja Kremlja označil za morilca, je odgovoril, da o tem ne želi več govoriti.

Na novinarsko vprašanje, kaj bo storil, da bo v prihodnje preprečil rusko vmešavanje v ameriške volitve, je dejal, da se Putin zaveda, kakšne bi bile posledice. Rusija "obupno poskuša ohraniti svoj položaj" svetovne sile, ob nadaljnjem vmešavanju bi bila cena, ki bi jo plačala, izguba tega statusa, je dejal. Enako po njegovem velja, če umre zaprti opozicijski voditelj Aleksej Navalni. Posledice za Rusijo bi bile uničujoče, je opozoril.

Srečanje v vili La Grange iz 18. stoletja s pogledom na Ženevsko jezero je trajalo približno tri ure in pol in je zajemalo celo vrsto tem: od vprašanj nadzora jedrskega orožja, človekovih pravic, Ukrajine, do regionalnih konfliktov v Afganistanu, Siriji in Libiji.

