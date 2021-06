Vladni ukrepi psihično izčrpali dve petini Hrvatov

Posledice so skrb zbujajoče še posebej med mladostniki

© Pixabay

Približno 40 odstotkov hrvaških državljanov se zaradi epidemije covida-19 oziroma zaradi vladnih ukrepov za zajezitev le-teh počuti psihično izčrpanih, polovica jih ima slabšo kakovost spanja, petina pa jih jemlje uspavalne tablete, je pokazala raziskava o življenju na Hrvaškem v času koronavirusa, ki so jo izvedli zagrebški psihologi. Posebej skrb zbujajoče je psihično stanje otrok.

Gre za drugi del velike raziskave o življenju ljudi na Hrvaškem v času epidemije covida-19, ki jo izvaja oddelek za psihologijo zagrebške filozofske fakultete. Med anketiranci je bilo 2635 polnoletnih državljanov in več kot 1400 učencev in dijakov.

Približno 38 odstotkov državljanov je v raziskavi potrdilo, da jim je uspelo ohraniti psihično zdravje v času epidemije, medtem ko je skoraj dve tretjini vprašanih zaznalo različne oblike depresije, tesnobe in stresa. Bolj depresivni so vsi razen partnerjev, ki živijo skupaj in imajo otroke, navaja danes Večernji list.

Več težav s psihičnim zdravjem so zabeležili pri ženskah, mlajših, samskih, tistih, ki nimajo otrok, ter tistih, ki se težje spopadajo s finančnimi obveznostmi. Več kot tretjina anketirancev se počuti izčrpane zaradi epidemije oziroma ukrepov za zajezitev epidemije, simptome izgorelosti pa bolj pogosto čutijo ženske, samski in rizične skupine, kot so učenci, študentje in brezposelni.

Pari, ki živijo skupaj, bolje prenašajo stres in čutijo manjše posledice na psihično zdravje. Partnerji, ki živijo ločeno, so bolj pozorni drug na drugega in imajo boljše spolne odnose. Obenem je vsaka tretja oseba iz raziskave nezadovoljna s svojim spolnim življenjem, ki je po njihovi oceni slabše kot pred izbruhom epidemije, poroča časnik.

Raziskava je tudi pokazala, da je življenje večine učencev in dijakov slabše kot pred epidemijo. Otroci so v letu dni povprečno doživeli pet stresnih dogodkov, kot so samoizolacija, prepiranje v družini, smrt bližnje osebe, huda bolezen v družini in težave v šoli. Pri psihičnem zdravju več simptomov kažejo starejši dijaki in dekleta, ki so bolj zaskrbljeni za prihodnost kot mlajši učenci.

Obenem je večina mlajših učencev težje prenašala pouk na daljavo kot dijaki. Skrb zbujajoč podatek je, da ima tretjina anketiranih študentov zelo izražene znake depresije, čutijo vznemirjenost, tesnobo in intenziven stres.

Psihologi so kot pozitivne kazalce raziskave izpostavili spremembe v odnosih staršev in otrok, ker se je več kot polovica staršev igrala z otroki več kot prej, več kot 41 odstotkov pa se jih počuti tesneje povezanih s svojimi otroki, je še zapisal Večernji list.