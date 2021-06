Evropska komisija bo preučila sporni zakon o prepovedi informiranja o homoseksualnosti

"Pri oblikovanju lastne identitete morajo imeti mlajše generacije dostop do informacij, ki odražajo sodobno in resnično odprto družbo v vsej njeni raznolikosti. Nikogar ne bi smeli cenzurirati," je poudaril evropski komisar za pravosodje Didier Reynders

Evropska komisija bo preverila, pod katerimi vidiki in v katerih točkah je madžarska zakonodaja skladna ali ne z zakonodajo EU ali z njenimi načeli

© pxhere.com

Evropska komisija je v odzivu na potrditev zakona na Madžarskem, ki prepoveduje informiranje o homoseksualnosti v izobraževalnem procesu, danes sporočila, da bodo novi zakon podrobneje preučili. Nadaljnji koraki komisije bodo odvisni od teh ugotovitev, je v Bruslju danes dejala govorka komisije Dana Spinant.

"Ne bomo sramežljivi, izrazili bomo svoja stališča ali mnenja," je zagotovila govorka. Vendar pa morajo po njenih besedah temeljito preučiti, kaj je dejansko v tem zakonu in kakšne so težave z njim.

Kaj bodo storili, je odvisno od tega, kaj bodo ugotovili, je dejala glede morebitnih naslednjih korakov. Pri tem je opozorila na "pomembne pravne in politične korake", ki jih je EU sprejela za oblikovanje strategije za zaščito pravic pripadnikov skupnosti LGBT+.

Komisija bo tudi preverila, pod katerimi vidiki in v katerih točkah je madžarska zakonodaja skladna ali ne z zakonodajo EU ali z njenimi načeli.

Komisija ima glede diskriminacije jasno stališče in se čuti zavezana temu, da naslavlja neenakost in težave, s katerimi se soočajo pripadniki LGBT+ v Evropi, so še poudarili pri komisiji.

Globoko obžalovanje glede novega zakona na Madžarskem je danes izrazil evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. "Pri oblikovanju lastne identitete morajo imeti mlajše generacije dostop do informacij, ki odražajo sodobno in resnično odprto družbo v vsej njeni raznolikosti. Nikogar ne bi smeli cenzurirati," je na Twitterju sporočil Reynders.

Madžarski parlament, v katerem ima večino desna stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana, je v torek potrdil predlog zakona, ki prepoveduje promoviranje homoseksualnosti v izobraževalnem procesu. Kritiki menijo, da gre za kratenje pravic pripadnikov skupnosti LGBT.

Zaskrbljenost zaradi sprejetja zakona so izrazili tudi v Washingtonu, nevladna organizacija Amnesty International pa ga je označila za črn dan za pravice LGBT+ na Madžarskem.

Zakon med drugim prepoveduje izobraževalne programe o istospolni usmerjenosti in oglaševanje na temo LGBT+. Pouk spolne vzgoje ne sme biti namenjen spodbujanju ločevanja med spoloma, spremembe spola ali homoseksualnosti, še navaja zakon.