»Pravica bo nekoč že zmagala«

Carla Del Ponte, nekdanja glavna haaška tožilka

Carla Del Ponte je kot glavna tožilka v Haagu vodila sodne postopke proti nekaj najhujšim vojnim zločincem dvajsetega stoletja. Zdaj opozarja, da mednarodno pravo slabi. Rodila se je leta 1947 v švicarskem kantonu Ticino, v Švici je delala kot zvezna javna tožilka in od leta 1999 do 2007 kot glavna tožilka na meddržavnem sodišču v Haagu. V imenu OZN je vodila postopke proti jugoslovanskim vojnim zločincem, med drugimi proti nekdanjemu srbskemu predsedniku Slobodanu Miloševiću, in odgovornim za genocid v Ruandi. Do leta 2017 je bila članica komisije OZN, ki je preiskovala kršenje človekovih pravic v Siriji.

Gospa Del Ponte, v vaši novi knjigi Nisem junakinja (Ich bin keine Heldin) svet leta 2021 spominja na džunglo in velja pravica močnejšega. Zakaj?