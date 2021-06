Racija na sedežu demokraciji naklonjenega časnika

Policija v Hongkongu je davi izvedla racijo na sedežu demokraciji naklonjenega časnika Apple Daily, češ da je s svojimi poročili kršil zakon o nacionalni varnosti. Na njihovih domovih so aretirali odgovornega urednika in štiri druge z medijem povezane funkcionarje ter zamrznili dva milijona evrov vredno premoženje s časnikom povezanih podjetij.

Približno 500 policistov je prostore časnika, ki je kritičen do političnega vodstva na celinski Kitajski, preiskalo zgodaj zjutraj. Zaprli so vse vhode in izhode v poslopje, v izjavi pa sporočili, da njihov nalog zajema "preiskavo in zaseg novinarskega gradiva". Časnik je preiskavo v živo prenašal prek svojega računa na družbenem omrežju Facebook.

Ločeno je policija obiskala domove odgovornega urednika Ryana Lawa in še štirih funkcionarjev več podjetij, povezanih s časnikom. Policija ni imenovala pridržanih, je pa potrdila, da so zaradi "sodelovanja s tujo državo ali zunanjimi elementi z namenom ogrožanja nacionalne varnosti" prijeli pet ljudi.

Novinarjem je policija še navedla, da je časnik Apple Daily od leta 2019 objavil več kot 30 člankov s pozivi državam k uvedbi sankcij proti Hongkongu in celinski Kitajski, poroča britanski BBC.

Lastnik časnika je Jimmy Lai, eden najvidnejših podpornikov prodemokratičnega gibanja v Hongkongu, ki je soočen z nizom različnih obtožb, trenutno pa je v zaporu zaradi udeležbe na več protestih.

Od lanskoletne uvedba zakona o nacionalni varnosti je bilo v Hongkongu aretiranih že na desetine vidnih aktivistov. Oblasti so zakon sprejele v odziv na množične proteste, na katerih so ljudje zahtevali več demokratičnih svoboščin, z njim pa so okrnili pravosodno avtonomijo območja in olajšali kaznovanje protestnikov. Med drugim kriminalizira izdajstvo, odcepitev, prevrat in sodelovanje s tujimi silami.

