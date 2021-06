Hojs kupuje novo nadzorno opremo

"Pridobi svoj obraz nazaj"

Aleš Hojs

© Borut Krajnc

»Digitalizacija notranje varnosti« je eden od projektov, ki ga je vlada podtaknila v Načrt za okrevanje in odpornost, med projekte, ki bi morali do leta 2026 prispevati k razvojnemu preboju. Zanj skuša država iz Bruslja dobiti slabih 24 milijonov evrov, utemeljitev se v Načrtu začne s stavkom: »Varnost v državi je ključnega pomena za ponoven gospodarski zagon in s tem tudi ohranjanje delovnih mest.« V projektu je največ denarja, 16 milijonov evrov, predvidenih za digitalno radijsko omrežje državnih organov po standardu Tetra, poleg ostalega pa je 1,23 milijona evrov namenjenih za uvedbo sistema ABIS.