Hrvaška bo s 1. julijem dodatno zrahljala protikoronske ukrepe

Množični dogodki bodo lahko potekali brez omejitve trajanja dogodka in števila ljudi, če bodo imeli vsi udeleženci digitalna covidna potrdila.

Hrvaška bo s 1. julijem dodatno zrahljala protikoronske ukrepe, je napovedal hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović. Pojasnil je, da bodo od začetka julija lahko organizirani množični dogodki brez omejitve trajanja dogodka in števila ljudi, če bodo imeli vsi udeleženci digitalna covidna potrdila.

Božinović je na novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite pojasnil, da na množičnih dogodkih, na katere bo vstop omogočen zgolj z digitalnem covidnim potrdilom, ne bodo veljali običajni epidemiološki ukrepi, kot sta uporaba zaščitnih mask in medsebojna razdalja. Ne bo niti časovne omejitve za tovrstne prireditve, dovoljenja zanje pa bodo izdajali lokalni štabi civilne zaščite.

Kot je napovedal, bo od naslednjega tedna možno uporabljati novo aplikacijo za mobilne telefone, ki bo lahko prebrala QR kodo z digitalnega covidnega potrdila, iz katerega je razvidno, ali se je oseba cepila, prebolela covid-19 ali pa ima negativen test na novi koronavirus. Doslej so na Hrvaškem izdali približno 180.000 digitalnih covidnih potrdil.

Hrvaški notranji minister je tudi dejal, da so odločitev o dodatnem rahljanju protikoronskih ukrepov objavili dva tedna pred uveljavitvijo spremenjenih ukrepov, da bi organizatorjem omogočili pripravo dogodkov, kot so koncerti in športne prireditve, pa tudi čim boljšo pripravo za osrednjo turistično sezono.

Za ostale prireditve, na katerih ne bodo zahtevali digitalnih covidnih potrdil, ostaja omejitev največ 100 udeležencev ob spoštovanju vseh ukrepov, ki so jih določili hrvaški epidemiologi.

Božinović je povedal, da bo tudi poročne zabave možno organizirati z neomejenim številom ljudi, če bodo imeli vsi udeleženci digitalna covidna potrdila. V nasprotnem primeru je število udeležencev poročnih zabav omejeno na 30, zabava pa lahko poteka le do polnoči. Dodal je, da bodo tudi gostinski lokali lahko stregli samo goste, ki so za mizami, da bi se izognili gneči, ki nastaja ob posameznih lokalih.

Za ostale prireditve, na katerih ne bodo zahtevali digitalnih covidnih potrdil, ostaja omejitev največ 100 udeležencev ob spoštovanju vseh ukrepov, ki so jih določili hrvaški epidemiologi.

Hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš je med drugim dejal, da bodo na Hrvaškem epidemijo covida-19 preklicali, ko bodo strokovnjaki ocenili, da so v državi cepili dovolj ljudi, da ni več nevarnosti nenadzorovanega širjenja novega koronavirusa.

Na Hrvaškem so do četrtka zvečer uporabili 2,27 milijona odmerkov cepiva. Z dvema odmerkoma so cepili več kot 836.000 ljudi, kar je nekaj več kot 20 odstotkov prebivalstva.

V državi so sicer v minulih 24 urah ob 4436 testiranjih zabeležili 113 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, s covidom-19 pa so umrle še tri osebe. Na Hrvaškem so doslej zabeležili nekaj manj kot 360.000 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa je umrlo 8168 ljudi.

jG1YtEDlNkc