Epidemiološki ukrepi v Sloveniji niso odvisni od evropskih priporočil

Svet EU obravnava omejitve pri prehodu meja iz bolj v manj okužena območja EU

Milan Krek

© gov.si

Svet EU v priporočilih o usklajenem omejevanju gibanja med pandemijo covida-19 obravnava omejitve pri prehodu meja iz bolj v manj okužena območja EU.

Direktor nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je 3. junija na vladni tiskovni konferenci komentiral število okužb s covidom-19 v slovenskih regijah. Dejal je, da sta le dve glede na okuženost obarvani rumeno, pri tem pa je upal, da bosta kmalu zeleni, kar bi pomenilo, da bi začeli upoštevati evropska pravila. Poudaril je, da je Slovenija po teh še vedno v rdeči fazi.

Drži, da sta bili dan pred Krekovo izjavo le dve slovenski regiji obarvani rumeno, drži tudi, da je bila Slovenija glede na priporočila sveta EU obarvana rdeče, ne drži pa, da bomo, ko bosta regiji obarvani zeleno, prišli v fazo, ko bomo začeli upoštevati evropska pravila.

Svet EU je evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni lani naložili objavo zemljevida evropskih držav in območij, ki so obarvani glede na število okuženih. Države, kjer je bilo v štirinajstih dneh več kot 150 potrjenih novih okužb na sto tisoč prebivalcev, so rdeče. Tako je bila Slovenija 2. junija na zemljevidu obarvana rdeče, saj je imela po podatkih NIJZ v zadnjih dveh tednih 182,6 potrjene okužbe na sto tisoč prebivalcev.

Toda priporočila sveta EU o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odzivu na pandemijo se nanašajo le na omejitve pri vstopu v države članice za tiste, ki prihajajo iz bolj okuženih območij. Slovenija ta priporočila upošteva že od novembra lani.

Priporočila ne zadevajo vseh drugih ukrepov za zamejevanje epidemije znotraj države, kot so denimo omejitve javnega življenja.

