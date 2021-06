Cerkev bo molila za Slovenijo

Popoldne slovenska RKC začenja 24 ur molitve in posta za domovino

Stanislav Zore

© Uroš Abram

V Katoliški cerkvi na Slovenskem ob 30-letnici samostojne Slovenije danes popoldne začenjajo s 24-urno molitvijo in postom za domovino. V tem času bodo slovenski verniki doma in po svetu ustvarili verigo molitve in posta pod geslom K skupnemu izviru.

Z molitvijo in postom bodo začeli danes ob 18. uri, končali pa v torek, prav tako ob 18. uri, z mašo za domovino v ljubljanski stolnici, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore.

V času molitve in posta za domovino se bodo verniki preko spleta povezali v molitvi, ki jo bodo oblikovale različne skupine v Sloveniji in izven njenih meja, in scer na YouTube kanalu Družine.

V Slovenski škofovski konferenci vernike in druge vabijo, da se skupni molitvi pridružijo vsaj za 15 minut. Tako bo vsak dodal svoj "kamenček v pisanem mozaiku skupne molitve, ki jo bomo Sloveniji podarili ob prazniku", so zapisali.

V četrtek ob 18. uri pa bodo po vseh župnijskih cerkvah zvonili zvonovi v čast 30-letnice samostojnosti in neodvisnosti.