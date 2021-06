Janševa vlada še vedno omejuje zbiranje ljudi

Za shode z več kot 100 udeleženci velja pogoj: preboleli, cepljeni, testirani

Festival Ment 2021

© Urška Boljkovac

Z današnjim dnem začne veljati spremenjeni vladni odlok o zbiranju, po katerem za shode z več kot 100 udeleženci velja pogoj preboleli, cepljeni, testirani. Vlada je na seji minuli teden podaljšala tudi nekatere druge ukrepe, med drugim tiste, ki se nanašajo na kolektivno uresničevanje verske svobode, na uporabo mask in razkuževanje rok.

Za javne shode in prireditve z več kot 100 udeleženci od danes velja pogoj preboleli, cepljeni, testirani. V veljavi pa ostaja omejitev na enega udeleženca (oziroma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva) na 10 kvadratnih metrov površine. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev in shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Na zasebnih druženjih je še vedno prepovedano zbiranje oziroma druženje več kot 50 ljudi. Zbiranje ljudi je dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Glede kolektivnega uresničevanja verske svobode je vlada z novelo odloka povečala dovoljeno število oseb do največ 100 tam, kjer sicer zaradi površinskega kriterija ne bi bilo dovoljeno združevanje toliko ljudi pri izvajanju verskih obredov, bogoslužja, molitve in drugih verskih praks. A pod pogojem, da je med osebami zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Drugi pogoji in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Novela odloka velja do vključno 27. junija, do tega datuma pa ostajajo v veljavi tudi omejitve pri izvajanju športnih programov ter odloki o uporabi mask, razkuževanju rok in obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.