Veleposlanik se je vrnil na položaj

Ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov se je včeraj vrnil v Washington

Anatolij Antonov

© Wikimedia Commons

Ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov, ki ga je Rusija marca poklicala v Moskvo na posvetovanja, se je včeraj vrnil v Washington. Pred poletom je izrazil upanje, da mu bo uspelo zgraditi enakopravne in pragmatične vezi med državama. V skladu z dogovorom med njunima predsednikoma naj bi se tudi ameriški veleposlanik kmalu vrnil v Moskvo.

"Glede na izide srečanja med obema predsednikoma računam na konstruktivno delo z ameriškimi kolegi za izgradnjo enakopravnih in pragmatičnih odnosov," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP za rusko agencijo Ria Novosti izjavil veleposlanik ter dodal, da je optimistično razpoložen.

Rusko veleposlaništvo v Washingtonu je na Twitterju potrdilo, da se je Antonov vrnil in začel z delom, potem ko je z rednim letom družbe Aeroflot v nedeljo popoldne po krajevnem času pripotoval v ZDA.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo 16. junija naznanil, da sta se z ameriškim kolegom Josephom Bidnom na vrhu v Ženevi dogovorila za vrnitev veleposlanikov v Washington in Moskvo.

Rusija je Antonova poklicala na posvetovanja, ko je Biden marca v medijskem intervjuju potrdil mnenje, da je Putin morilec. Ameriški veleposlanik v Moskvi John Sullivan je položaj nato zapustil aprila in se še ni vrnil, naj bi se glede na dogovor med predsednikoma kmalu.

Rusija je maja ZDA formalno opredelila kot državo, ki ni prijateljska in prepovedala zaposlovanje ruskih državljanov v ameriškem veleposlaništvu v Moskvi. Na tem ruskem seznamu je le še Češka.

Potem ko je januarja oblast v ZDA prevzel demokrat Joe Biden, so bili odnosi med Washingtonom in Moskvo do vrha v Ženevi slabši kot sicer. Biden je Rusijo obtožil vpletanja v ameriške volitve in kibernetskih napadov ter sprejel nekaj povračilnih ukrepov.

Sedaj naj bi odnosi spet postali, če ne prijateljski pa vsaj bolj predvidljivi. "Po pomembnem vrhu se veselim skorajšnje vrnitve v Moskvo," je Sullivanove besede na Twitterju pred dnevi objavilo ameriško veleposlaništvo v Moskvi.

Sullivan je dodal, da bo skupaj z ekipo izvajal Bidnova navodila o vzpostavljanju stabilnih in predvidljivih odnosov z Rusijo za strateško stabilnost in človekove pravice.

