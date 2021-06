Demokratični in državljanski prostor se uničuje

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice opozarja, da smo priča najhujšemu nazadovanju na področju človekovih pravic v zadnjih desetletjih

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet

© Casa de América / YouTube

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je danes pozvala k usklajenim ukrepom, s katerimi bi premagali po njeni oceni najhujše nazadovanje na področju človekovih pravic na svetu v zadnjih desetletjih. Ob tem je izpostavila razmere na Kitajskem, v Rusiji in Etiopiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je še dejala komisarka Bachelet ob začetku 47. zasedanja Sveta ZN za človekove pravice, so potrebni dolgoročna vizija in usklajeni ukrepi. Opozorila je na naraščanje ekstremne revščine, neenakosti in krivic po svetu. "Demokratični in državljanski prostor se uničuje," je še dejala.

Visoka komisarka ZN za človekove pravice je tudi izrazila globoko zaskrbljenost zaradi razmer v številnih državah.

Kot je dejala, so jo globoko prizadela poročila o "hudih kršitvah" v etiopski severni regiji Tigray, ki so jo pretresali vojaški spopadi, lahkota pa je grozila približno 350.000 ljudem. Izpostavila je "izvensodne usmrtitve, samovoljne aretacije in pridržanja, spolno nasilje nad otroki in odraslimi ter prisilno razseljevanje" in dejala, da ima "verodostojna poročila", da eritrejski vojaki še vedno delujejo v regiji.

Tudi v drugih delih Etiopije, kjer danes potekajo volitve, se po komisarkinih besedah dogajajo "zaskrbljujoči primeri nasilja ter razseljevanja, povezani s povečano polarizacijo glede dolgotrajnih težav". Dodala je, da trenutna napotitev vojaških sil ni trajna rešitev in se zavzela za nacionalni dialog.

Komisarka Bachelet je tudi opozorila na posledice obsežnega zakona o nacionalni varnosti v Hongkongu ter dejala, da je bilo v skladu s tem zakonom doslej aretiranih 107 ljudi, 57 jih je bilo uradno obtoženih. Prvo sojenje po novem zakonu naj bi se začelo predvidoma konec tega tedna, kar bo po njenem mnenju "pomemben preizkus neodvisnosti hongkonškega sodstva". Izrazila je tudi upanje, da bo letos končno lahko obiskala kitajsko regijo Xinjiang.

Kritizirala je še nedavne ukrepe Kremlja, s katerimi je omejil nasprotovanje uradnim političnim stališčem in dostop do udeležbe na prihajajočih volitvah.

"Zaskrbljeni smo zaradi nedavnih ukrepov, ki še dodatno spodkopavajo pravico ljudi do izražanja kritičnih stališč in njihovo sposobnost udeležbe na parlamentarnih volitvah, predvidenih za september," je dejala komisarka Bachelet. Pri tem je izpostavila tudi nedavne ukrepe za omejitev gibanja glavnemu politiku ruske opozicije Alekseju Navalnemu, ki je trenutno za zapahi.

"Rusijo pozivam, naj spoštuje državljanske in politične pravice," je še dejala in se zavzela, da je "treba zakonodajo, ki omejuje svobodo izražanja, mirnega zbiranja in združevanja, uskladiti z mednarodnimi normami in standardi človekovih pravic". Ruske oblasti je komisarka Bachelet še pozvala, naj prenehajo "s samovoljno prakso etiketiranja običajnih posameznikov, novinarjev in nevladnih organizacij za skrajneže, tuje agente ali nezaželene organizacije".

_z1R97phx80