Janša: »Imate kakšno sodbo sodišča, da vlada krši zakone?«

Predsednik vlade Janez Janša je še kar prepričan, da problem tiči v tem, da naj bi se epidemijo izkoriščalo za rušenje vlade in da je to ključno prispevalo, da nekateri ukrepi niso bili enotno sprejeti

Janez Janša, predsednik vlade, v pogovoru za TV Slovenija

Premier Janez Janša je v pogovoru za TV Slovenija ob jubileju države ocenil, da so bili pred 30 leti "bistveno bolj usodni, neponovljivi časi" kot danes. "Vsakodnevni politični boj je lahko oster, a ko gre za nacionalne interese in ključna vprašanja, kot je bila takrat osamosvojitev ali pa v zadnjem času boj z epidemijo, bi bilo treba malo bolj stati skupaj," je prepričan Janša.

Med ključnimi uspehi Slovenije v zadnjih 30 letih je med drugim naštel, da je (po njegovem) Slovenija prepoznana kot "peta najbolj varna država na svetu", prav tako smo bili pred 30 leti sami, "danes pa smo članica EU, Nata, schengna".

"Trenutno živimo v zgodovinsko gledano izjemno ugodnem okolju," je navedel.

Glede nacionalnega načrta za okrevanje je dejal, da bodo sredstva v okviru tega sklada velik spodbujevalec, a bomo morali še vedno glavnino ustvariti sami.

Ni pa pomembno le vprašanje obsega sredstev, gre "tudi za to, kaj in kako vlagamo". Ob tem upe polaga v Svet za digitalizacijo, ki "bo te stvari postavil na svoje mesto". "Slovenija bo v 10 letih, če bo načrt ukrepov Sveta za digitalizacijo upoštevan, digitalna in z veliko prednostjo pred nekaterimi drugimi državami," je prepričan.

Ko gre za prihajajoče predsedovanje Slovenije EU je kot merilo za uspeh navedel, "da premaknemo tisto, kar se da premakniti". Med drugim je tudi spomnil, da soglasja o širitvi EU na Zahodni Balkan ni in da je skepsa nekaterih držav velika. Ob tem je poudaril, da "če se ne širi EU, se širi nekdo drug", pri čemer je izpostavil vpliv Rusije in Kitajske. "EU se mora odločiti, ali bo sledila strateškemu cilju, ki so ga je postavila, ali pa bo to nedokončan projekt, kjer bo nek elitni klub držav in neko obrobje, za katerega bo potekal spopad med različnimi dejavniki. Jaz za to nisem," je zatrdil.

Janša je vnovič tudi pozval k cepljenju in ocenil, da bo jesen kolikor toliko normalna s fizično šolo, če bomo odstotek precepljenosti v Sloveniji in drugih državah ustrezno dvignili. Opozoril je, da so bile težave pri organizaciji in digitalizaciji cepljenja, ne verjame pa, da je bil problem v komunikaciji. "Problem je, da se je epidemijo izkoriščalo za rušenje vlade in je to ključno prispevalo, da nekateri ukrepi niso bili enotno sprejeti," je ocenil.

Glede neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev, zaradi česar je odstopila ministrica Lilijana Kozlovič, je dejal, da je to tema, ki "odmeva le pri nas". Pozabil je dodati, da opozorila glede tega prihajajo tudi iz Evrope.

Na vprašanje o nezakoniti ustavitvi financiranja STA pa je vprašal: "Imate kakšno sodbo sodišča, da vlada krši zakone?" Obenem pa je navedel, da je vlada "v skladu z zakonom, ki je bil sprejet proti naši volji, sredstva rezervirala. Da se izplačajo, bo treba podpisati pogodbo in poslati račune."

Ob tem je direktorju STA Bojanu Veselinoviču očital, da je politično nastavljen in da ne želi podpisati pogodbe z Ukomom ter da namerno dela iz tega politično afero, "in vi mu vsi pri tem pomagate".

Spodaj objavljamo izsek iz intervjuja med novinarjem Igorjem E. Bergantom in Janezom Janšo glede vprašanja Slovenske tiskovne agencije (STA).

Janez Janša v pogovoru z Igorjem E. Bergantom na TV Slovenija

Igor E. Bergant: STA opravlja eno zelo pomembno javno funkcijo in to je ravno obveščanje. Se vam ne zdi, da na ta način z neplačevanjem javnega servisa v bistvu to onemogočate?

Janez Janša: Glejte, vlada je v skladu z zakonom, ki je bil sprejet proti naši volji in ki vladi nalaga, da rezervira sredstva za financiranje STA-ja, ta sredstva rezervirala. Samo za to, da se sredstva izplača, je potrebno podpisati pogodbo in poslati račune.

Bergant: Se pravi, pričakujete, da se bo stvar uredila?

Janša: In direktor agencije ne želi podpisati pogodbe z vladnim Uradom za komuniciranje. V prejšnjih mandatih je podpisoval take pogodbe, zdaj je pa to naenkrat problem, zato ker namerno delajo iz tega politično afero in vi mu vsi pri tem pomagate.

Bergant: Dobro, očitno stvar še ostaja. Še zadnje vprašanje, gospod Janša, ker se čas žal že počasi izteka, toliko tem, bi bilo toliko vprašanj še.

Janša: Škoda, ker ste pol časa namenili za Slovensko tiskovno agencijo.

Bergant: Pol časa ne.

Janša: Nisem jaz spraševal, vi ste.