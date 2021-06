Proslava in antiproslava

Na Trgu republike bo Janševa vlada v petek praznovala 30. obletnico osamosvojitve ter pričetek predsedovanja Svetu EU, ljudstvo pa se bo zbralo na Prešernovem trgu in opozorilo, da je treba moči usmeriti v prihodnost in ne v preteklost

Na državno proslavo ob 30. obletnici Slovenije naj bi prišel tudi Janšev zaveznik in prijatelj Viktor Orban, madžarski premier in problematični populist, ki je zaradi svojih avtoritarnih prijemov nenehno pod drobnogledom EU

V Sloveniji bomo v petek obeležili dan državnosti in 30. obletnico osamosvojitve. Uradna vladna proslava bo potekala na Trgu republike v Ljubljani, posvečena pa bo tudi obeležitvi prevzema predsedovanja Slovenije Svetu EU, zato je pričakovati tudi tuje goste. Na povabilo predsednika vlade Janeza Janše naj bi prišel tudi madžarski premier Viktor Orban.

Podrobnosti proslave še niso znane, saj, kot pravijo na Uradu vlade RS za komuniciranje (Ukom), priprave še potekajo. Prav tako na uradu še nimajo informacije, kdo bo osrednji govornik.

Zveza borcev za vrednote NOB vabila ni prejela, državno proslavo bosta bojkotirala Šarec in Mesec

Na vladno slovesnost so po navedbah Ukoma vabljeni tudi predstavniki vseh veteranskih organizacij. V Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo ter Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve VSO so za STA potrdili, da so vabila prejeli tako za udeležbo njihovih praporščakov kot vodstev, proslave pa se bodo udeležili. V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije vabila za udeležbo praporščakov niso prejeli, ga je pa prejel predsednik Marijan Križman, ki se bo proslave udeležil.

Med predstavniki opozicijskih strank se proslave ne nameravata udeležiti predsednik LMŠ Marjan Šarec in koordinator Levice Luka Mesec, ki je dejal, da se bo raje kot državne proslave udeležil napovedanega protesta, ki bo na Prešernovem trgu.

Na državni proslavi ne bo niti novega predsednika DeSUS Ljuba Jasniča, ker, kot je dejal za STA, ni prejel vabila. Prav tako ne bo predsednika SNS Zmaga Jelinčiča, ki bo govorec na proslavi v Radencih. Se pa bosta slovesnosti udeležili predsednica SAB Alenka Bratušek in predsednica SD Tanja Fajon. Prišel bo tudi predsednik DZ Igor Zorčič, sicer član poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Na policiji podrobnosti o tem, kako bo dogodek varovan, ne razkrivajo. Pravijo le, da bo policija izvedla "vse potrebne ukrepe, da zagotovi primerno varnost".

V petek ob 19. uri je na Prešernovem trgu napovedana tudi antiproslava, in sicer v obliki že tradicionalnega protivladnega protesta. Protestna ljudska skupščina je napovedala, da bi morali gledati v prihodnost in ne v preteklost ter da bi morala biti državna proslava praznik ljudstva in ne politikantska svečanost. Zapisali so, da upajo, da bo naslednjih 30 let boljših.

Obvestilo o protestu, ki ga je objavila Protestna ljudska skupščina

