Janša: »Ko smo šli iz Jugoslavije, smo bili nekje na 27 odstotkih standarda Avstrije«

Slovenski premier je prepričan, da smo korake k osamosvojitvi naredili pravočasno in na način, ki je omogočal, da je bila cena relativno nizka

Janez Janša, David Tasić, Ivan Boštner in Franci Zavrl na Roški v Ljubljani leta 1988

© Tone Stojko

"Čas osamosvojitve in razglasitve samostojnosti pred 30 leti je za Slovence, ki imamo Slovenijo radi, sveti čas. Gre namreč za čas, ki ne glede na politična ali druga prepričanja ne deli in ga zato vedno radi praznujemo in se ga z veseljem spominjamo," je v Grosupljem dejal premier Janez Janša.

Dodal je, da je bila odločitev za samostojno državo na plebiscitu sprejeta "z veliko večino in enotnostjo, kakršne ni dosegla marsikatera druga država".

"Iz te takratne enotnosti črpamo moč in pogum še danes, ko gre za težke odločitve," je dejal na proslavi, ki jo je ob občinskem prazniku in 30-letnici samostojne države pripravila Občina Grosuplje.

Časi osamosvajanja so bili po Janševih besedah zahtevni, nekateri so zanjo po njegovem žrtvovali celo največ, kar je mogoče, življenje, "kljub temu pa smo plačali relativno nizko ceno".

"Če danes vemo, kaj se je pozneje dogajajo na ozemlju nekdanje države, potem lahko rečemo, da smo korake k osamosvojitvi naredili pravočasno in da smo jih naredili na način, ki je omogočal, da je bila cena relativno nizka," je dejal.

V zadnjih 30 letih je po besedah Janše ostala neizkoriščena marsikatera priložnost, vseeno pa je bil dosežen neprimerljiv napredek. "Danes je Slovenija obdana s štirimi sosedami, ki so v EU in zvezi Nato, naša varnost je neprimerljivo večja, prav tako možnosti za razvoj," je dejal.

"Ko smo šli iz Jugoslavije, smo bili nekje na 27 odstotkih standarda Avstrije, že leta 2008 pa smo prišli na 91 odstotkov povprečja EU. Trenutno imamo eno najvišjih gospodarskih rasti, imamo manj brezposelnih kot dve leti nazaj in dobre načrte za prihodnost," je prepričan Janša, ki je dodal, da "lahko tako samozavestno gledamo v naslednjih 30 let".

Na koncu je vse povabil na petkovo državno proslavo na Trgu republike v Ljubljani, ki bo "po nekem obdobju omejitvenih ukrepov znova čas in prostor druženja". Povedal je, da so na proslavo vabljeni vsi, pri čemer je edini pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Proslava bo namenjena tudi obeležitvi skorajšnjega prevzema predsedovanja Slovenije Svetu EU, zato bo na njej zbrane pozdravil in nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, proslave pa se bodo udeležili tudi nekateri predsedniki vlad sosednjih držav, je povedal Janša. Ob tem ni omenil, da je povabil tudi madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je zaradi svojih avtokratskih in nedemokratičnih prijemov že dolgo časa tarča kritik EU.

V petek bo v Ljubljani potekala tudi alternativna (anti)proslava, ki bo namenjena ljudem in ne oblastnikom. Ljudstvo se bo ob 19. uri zbralo na Prešernovem trgu. Protestna ljudska skupščina je napovedala, da bi morali gledati v prihodnost in ne v preteklost ter da bi morala biti državna proslava praznik ljudstva in ne politikantska svečanost. Zapisali so, da upajo, da bo naslednjih 30 let boljših.