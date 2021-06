Bo avstrijski kancler Kurz pogorel zaradi korupcijske afere?

Dunajski nepotizem

Sebastian Kurz, predsednik vlade, in finančni minister Gernot Blümel

© Profimedia

Sebastian Kurz preživlja največjo krizo v svoji karieri. Kriminalisti so sprožili preiskavo proti njemu in nekaj njegovim sodelavcem, grozi mu postopek zaradi krive izpovedbe in korupcije. Spletni pogovori in kratka sporočila ponujajo vpogled v sistem delovanja skupine samozavestnih, pretežno mladih konservativcev.