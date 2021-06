Madžarski zakon je sramota, v EU ni prostora za homofobijo

"Madžarski zakon očitno diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti in je v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU," je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in napovedala ukrepanje

Viktor Orban, avtokratski madžarski premier

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Bruslju napovedala ukrepanje zaradi madžarskega zakona, ki se nanaša na pravice skupnosti LGBTIQ. "Madžarski zakon je sramota," je poudarila. Komisija bo po njenih besedah madžarskim oblastem poslala pismo, v katerem bo izrazila pravne zadržke, preden začne zakon veljati.

"Ta zakon očitno diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti in je v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU," je poudarila von der Leyen na novinarski konferenci z belgijskim premierjem Alexandrom De Croojem ob predstavitvi ocene belgijskega načrta za okrevanje.

Ob tem je izpostavila, da močno verjame v EU, v kateri lahko vsakdo ljubi, kogar želi, in ki sprejema raznolikost. Napovedala je, da bo uporabila vse pristojnosti komisije za zavarovanje pravic vseh državljanov, ne glede na to, kdo so in kje živijo.

Belgijski premier De Croo je sicer pred dnevi pozval k finančnim sankcijam EU proti Madžarski zaradi zakona, ki prepoveduje informiranja o homoseksualnosti v izobraževalnem procesu. V belgijskem parlamentu je izpostavil, da v EU ni prostora za homofobijo.

V torek pa je na pobudo Belgije skupina štirinajstih članic, med katerimi pričakovano (zaradi trdnega zavezništva med slovenskim in madžarskim predsednikom vlade) ni Slovenije, v skupni izjavi izrazila zaskrbljenost zaradi madžarskega zakona, ki po njihovem prepričanju diskriminira osebe LGBTIQ in krši pravico do svobode izražanja pod pretvezo zaščite otrok, ter komisijo pozvala k ukrepanju.