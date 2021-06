Nevarne spremembe zakona o vodah

Če so bili dosedanji posegi v priobalna zemljišča omejeni na stavbna zemljišča v naseljih, nova ureditev razširja možnosti pozidave zunaj naselij

Simulacija gradnje v bodočem Vodnem centru Brežice, ki bi nastal ob akumulacijskem jezeru pri hidroelektrarni.

Osrednji argument ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka v referendumski razpravi je, da novela 37. člena zakona o vodah ne razširja možnosti pozidave vodnih in priobalnih zemljišč. Nasprotno, trdi minister, novi člen zaostruje pogoje za posege v priobalna zemljišča in jih omejuje samo na enostavne objekte, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, ter na objekte v javni rabi. To še ni vse: za te objekte je treba pridobiti vodno soglasje, izpolnjeni pa morajo biti tudi pogoji po gradbeni in prostorski zakonodaji, ki dovoljujejo posege v prostor. Vizjak trditve utemeljuje s tem, da je z novelo črtal določbo iz 14. člena veljavnega zakona, ki zdaj pod določenimi pogoji omogoča oženje priobalnih zemljišč na stavbnih zemljiščih znotraj naselij. Pravi tudi, da so od leta 2002, ko je bil sprejet Zakon o vodah, to možnost močno zlorabljali, saj je vlada sprejela kar 54 (v resnici 52) uredb, ki so ožile priobalna zemljišča.