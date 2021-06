Nemški politiki nad Uefo, ki nogometne arene ne želi osvetliti v mavričnih barvah

V razpravo o mavrični osvetlitvi münchenske Arene na evropskem nogometnem prvenstvu se je danes vključil tudi populistični madžarski premier Viktor Orban. Nemško politiko je pozval, naj se neha vmešavati v šport, obenem pa je branil sporni in homofobni madžarski zakon, ki je jabolko spora.

Orban, ki slovi kot velik nogometni navdušenec, je nemško politiko pozval, naj spoštuje prepoved Evropske nogometne zveze (Uefa). Uefa je namreč zavrnila zahtevo münchenskega mestnega sveta, ki je nemške prireditelje evropskega nogometnega prvenstva pozval, da bi Areno v času drevišnje tekme med reprezentancama Nemčije in Madžarske osvetlili v mavričnih barvah.

"Da se münchenski nogometni stadion ali kak drug evropski stadion osvetli v mavričnih barvah ni odločitev na državni ravni," je za nemško tiskovno agencijo dpa danes menil madžarski premier in dodal, da "barve mavrice razumljivo sodijo tudi na ulice Budimpešte".

Münchenski mestni svet je z omenjeno pobudo želel izraziti nestrinjanje z madžarsko vlado, ki je nedavno sprejela sporni zakon, ki omejuje pravice mladih do informiranja glede homoseksualnosti in transspolnosti. Uefa je na pobudo mestnega sveta odgovorila, da je "politično in versko nevtralna organizacija" zato je, "glede na politični kontekst" sprejela odločitev, da pobudo zavrne.

Barve mavrice so sicer simbol za sprejemanje in enakopravnost ljudi, ki se ne identificirajo s tradicionalnimi vlogami moških in žensk ali drugimi normami, ki se nanašajo na spol in spolnost.

Za dpa je madžarski premier v zvezi s tem dejal, da so "v komunistični Madžarski homoseksualce preganjali. Država danes ne zagotavlja le pravic homoseksualcev, ampak jih tudi aktivno ščiti. Svoboda posameznika je največje dobro".

Odzval se je tudi nemški zunanji minister Heiko Maas, ki je Uefino odločitev kritiziral na Twitterju in zapisal, da "drži, da na nogometnem igrišču ne gre za politiko. Gre za ljudi, poštenost in strpnost. Zaradi tega Uefa pošilja napačen signal".

Kanclerska kandidatka nemških Zelenih Annalena Baerbock je na Twitterju pozvala k močnemu signalu raznolikosti in k temu, da bi mavrico ponesli po vsej državi.

Po vsej Nemčiji naj bi se nocoj številni nemški nogometni stadioni in javne stavbe kljub vsemu osvetlili v mavričnih barvah. Bavarsko združenje lezbičnih in homoseksualnih društev pa je pred Areno napovedalo protestno akcijo. Mednarodna organizacija za človekove pravice Amnesty International je napovedala, da namerava skupaj z organizatorji nemške parade ponosa, ki se uradno imenuje Christopher Street Day, na stadionu razdeliti 10.000 mavričnih zastavic. Nemška nogometne zveza je tej akciji napovedala podporo.

Nogometna tekma med reprezentancama Nemčije in Madžarske se bo v münchenski Areni začela nocoj ob 21. uri.

