Nepremičnine v Sloveniji v začetku leta še dražje

Cene novih družinskih hiš in novih stanovanj so se zvišale že drugo četrtletje zapored, tokrat so bile višje za 8,6 odstotka in sedem odstotkov

Polje II

© Miran Kambič

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v prvem četrtletju v povprečju za 3,1 odstotka višje kot v predhodnem četrtletju in za 7,3 odstotka višje kot v tem času lani. Skupna vrednost prodanih stanovanjskih nepremičnin je bila 297 milijonov evrov, kar je 33 milijonov evrov manj kot v zadnjem četrtletju lani in približno enako kot v lanskem prvem.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so bile v prvem četrtletju v povprečju za 7,5 odstotka višje kot v predhodnem trimesečju. Cene novih družinskih hiš in novih stanovanj so se zvišale že drugo četrtletje zapored, tokrat so bile višje za 8,6 odstotka in sedem odstotkov, je danes objavil statistični urad.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (rabljena stanovanja in hiše skupaj), so se na ravni celotne Slovenije na četrtletni ravni v povprečju zvišale za 2,9 odstotka. Rabljena stanovanja so bila dražja za 3,8 odstotka, rabljene družinske hiše pa za 1,4 odstotka. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru (za 4,6 odstotka) in Ljubljani (za 3,7 odstotka), medtem ko so se v preostali Sloveniji podražila za povprečnih 3,6 odstotka.

Na letni ravni so se najbolj zvišale cene novih stanovanj, za 13,1 odstotka. Sledile so cene novih družinskih hiš (za 9,2 odstotka), rabljenih stanovanj (za 7,5 odstotka) in rabljenih družinskih hiš, ki so se zvišale za šest odstotkov.

Skupna vrednost vseh v prvem četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 297 milijonov evrov, potem ko je bila v zadnjem četrtletju lani 330 milijonov evrov in v prvem trimesečju lani 289 milijonov evrov.

Na letni ravni so se najbolj zvišale cene novih stanovanj, za 13,1 odstotka. Sledile so cene novih družinskih hiš (za 9,2 odstotka), rabljenih stanovanj (za 7,5 odstotka) in rabljenih družinskih hiš, ki so se zvišale za šest odstotkov.

Skupno število prodanih stanovanjskih nepremičnin se je znižalo že drugo četrtletje zapored. Prodanih je bilo 2538 stanovanjskih nepremičnin, kar je približno 18 odstotkov manj kot v zadnjem četrtletju lani, ko je bilo prodanih 3082.

Manj je bilo prodanih rabljenih stanovanjskih nepremičnin, 2416 v skupni vrednosti 271 milijonov evrov.

Manj je bilo prodanih tudi novih stanovanjskih nepremičnin, in sicer 122, potem ko je bilo v zadnjem četrtletju prodanih 132 novih stanovanj. Vendar pa je bilo prodanih novih stanovanjskih nepremičnin za 37 odstotkov več od povprečja v celotnem letu 2020.

Kljub upadu števila prodaj novih stanovanjskih nepremičnin, pa je bil obseg trgovanja zaradi višjih prodajnih cen novih stanovanjskih nepremičnin na četrtletni ravni višji za 14 odstotkov in je dosegel 26 milijonov evrov.