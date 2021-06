Med 17 voditelji držav članic EU, ki branijo LGBT+ pravice, spet ni Janše

Skupno pismo je odziv na sporni madžarski zakon, ki diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti

Za človekove pravice v EU se zavzema velika večina evropskih voditeljev

Sedemnajst voditeljev članic EU, med katerimi ni slovenskega premierja Janeza Janše, je danes v skupnem pismu pozvalo k spoštovanju pravic oseb LGBTIQ+. Pismo je razumeti kot odziv na sporni madžarski zakon, ki po oceni Evropske komisije diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti, a Madžarske v njem niso omenili.

Pismo so podpisali voditelji Belgije, Nemčije, Francije, Italije, Danske, Estonije, Irske, Grčije, Španije, Cipra, Latvije, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Finske in Švedske. Pozneje se jim je po besedah luksemburškega premierja Xavierja Bettela pridružil tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz.

Voditelji v pismu, ki so ga naslovili na predsednike Evropskega sveta, Evropske komisije in Sveta EU - Charlesa Michela, Ursulo von der Leyen in Antonia Costo, ne omenjajo Madžarske. Pismo so sicer objavili na Twitterju.

V njem so izpostavili, da ob grožnjah temeljnim pravicam, še zlasti načelu nediskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, izražajo zavezanost spoštovanju temeljnih vrednot, ki jih opredeljuje 2. člen pogodbe EU. "Še naprej se moramo boriti proti diskriminaciji skupnosti LGBTIQ+," so zapisali.

Pismo so objavili nekaj ur pred začetkom vrha EU, na katerem je po napovedih virov prav tako mogoče pričakovati, da bo kdo od voditeljev ob drevišnji večerji odprl vprašanje pravic oseb LGBTIQ+ na Madžarskem.

Predsednica Evropske komisije je v sredo napovedala ukrepanje zaradi madžarskega zakona, ki za mladoletne prepoveduje izobraževalne programe in vsebine o homoseksualnosti in transseksualnosti. "Madžarski zakon je sramota," je poudarila. Komisija bo po njenih besedah madžarskim oblastem poslala pismo, v katerem bo izrazila pravne zadržke, preden začne zakon veljati.

Ursula von der Leyen

"Ta zakon očitno diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti in je v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU," je poudarila von der Leyen. Ob tem je izpostavila, da močno verjame v EU, v kateri lahko vsakdo ljubi, kogar želi. Napovedala je, da bo uporabila vse pristojnosti komisije za zavarovanje pravic vseh državljanov.