FOTOGALERIJA: Praznik ljudstva na Prešernovem trgu

Ljubljanski Prešernov trg in okoliške ulice so napolnili obiskovalci alternativne proslave ob dnevu državnosti, ki so ga poimenovali Praznik ljudstva

© Gašper Lešnik

Ljubljanski Prešernov trg in okoliške ulice so včeraj napolnili petkovi protestniki in drugi obiskovalci alternativne proslave ob dnevu državnosti, ki so ga poimenovali Praznik ljudstva. Na njjem so izrazili nezadovoljstvo z aktualno oblastjo. Zbrane na alternativni državni proslavi so nagovorili predstavniki različnih družbenih sfer. Med udeleženci dogodka so bili tudi predstavniki dela opozicije, predvsem iz Levice, LMŠ in SD.

Alternativna državna proslava na Prešernovem trgu je bila odprta za vse ljudi, ki po besedah organizatorjev "prepoznajo, da gre za praznik ljudstva, ne pa za praznik političnih elit in enostranskega pripisovanja zaslug," so v sporočilu za javnost zapisali v Protestni ljudski skupščini, ki se je v preteklem letu oblikovala ob robu petkovih protestov.

Izpostavili so še, da imajo prebivalci in prebivalke Slovenije dovolj političnih razprtij izpred 30 let, zato je tema proslave usmerjena v prihodnost in blagostanje za vse. "Ljudje si predvsem želimo dostojnega in svobodnega življenja. Trenutne politične stranke in njihovi veljaki pa so nas večinoma razočarali in Slovenija ni upravičila pričakovanj in upov, ki smo jih imeli pred 30 leti. Zato je čas za preobrazbo Slovenije v vključujočo, pravičnejšo in enakopravnejšo družbo, pod načeli demokracije, vladavine prava, svobode in socialne pravičnosti," so še dodali v Protestni ljudski skupščini.

© Luka Dakskobler

Vizijo prihodnosti je na proslavi predstavljala umetniška kreacija v podobi ženske lutke, imenovane Svoboda, ki jo je zasnovala skupina Protestival. Spremljalo jo je 30 belih balonov z izpisanimi pojmi, ki naj bi predstavljali ključne pojme za novih 30 let Slovenije in so jih v Protestni ljudski skupščini zbrali v skupni knjižici. Med njimi so svoboda govora, enakopravnost in vladavina prava.

Predstavnica sindikatov Lidija Jerkič je izpostavila, da Slovenija v 30 letih ni razvila demokratične in pravne kulture."Ni dovolj, da si demokratično izvoljen, tudi po volitvah potrebujemo demokracijo. In spoštovanje zakonov ne velja le za ljudstvo, v prvi vrsti velja za vlado," je poudarila Jerkičeva. Kot je še dodala, gre sindikatom zasluga, da je Slovenija še vedno socialna država. "Le nam gre zahvala, da imamo javno šolstvo in javno zdravstvo, da družba ni izrazito razslojena, da obstajajo zakoni, ki varujejo delavke in delavce, da imamo sistem kolektivnih pogodb, čeprav vedno bolj šibek."

Predstavnica Ženskega Lobija Slovenije Nevenka Lekše pa je opozorila na spolne stereotipe in negativne predsodke do žensk ter poudarila, da v Ženskem lobiju zahtevajo "pol sedežev v vladi in parlamentu za ženske, da dokažemo, da smo sposobne humane rešitve oblikovati in spreminjati v delujoče politike."

Zbrane je med drugim nagovorila tudi predstavnica okoljevarstvenih organizacij Gaja Brecelj, ki je prisotne spomnila na referendum o vodah in poudarila, da bo ljudstvo tisto, ki bo zaščitilo največje državno bogastvo - vodo.

Novinar Radia Študent Jaka Virant pa je na proslavi izpostavil pomen medijske svobode. Kot je še dejal, je neodvisnost medijev osnova demokracije, zato mediji nikoli ne smejo postati "podaljšek politikantske kratkovidnosti".

Predstavnica študentov Sara Sveti Sharan je poudarila, da je študentska populacija med epidemijo potonila na socialno in ekonomsko dno. Vlado je pozvala še, da vsem študentkam in študentom omogoči kakovosten zaključek študijskega leta, da zagotovi varno študijsko okolje brez nasilja, spolnega nadlegovanja in trpinčenja ter da umakne spremenjena določila zakona o tujcih, ki zaostrujejo pogoje, pod katerimi lahko tuji študenti pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje v času študija v Sloveniji.

Ob koncu proslave so organizatorji napovedali drugo ljudsko skupščino, ki bo potekala naslednji petek. Kot so še ocenili, je čas, "da ljudstvo vzame zadeve v svoje roke in da se skupaj povsem konkretno borimo za uresničevanje naših zahtev".

© Janez Zalaznik

Dogajanje je potekalo ob spremljavi številnih policistov. Tik pred začetkom protesta je na Prešernovem spomeniku transparent z napisom Domoljubju pravite fašizem, da branite svoj komunizem, razvila tudi skupina provokatorjev, ki pa jih je policija odstranila.

Več utrinkov v fotogaleriji Gašperja Lešnika, Luke Dakskoblerja in Janeza Zalaznika spodaj.