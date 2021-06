Janša po mnenju Reporterja najvplivnejši Slovenec

"Z nastavljanjem 'svojih' ljudi na najpomembnejše funkcije in tudi z mikromenedžerskimi prijemi, ki razburjajo slovensko javnost in evropske institucije, je Janša v minulem letu vsem dal vedeti, da je zdaj on na oblasti in da je tam odločen ostati," so zapisali v pojasnilu

Marko Medvešek v komentarju Zbogom, Melania v reviji Reporter ob objavi lestvice najvplivnejših Slovencev piše o tem, da letos na njej ni zdaj že bivše prve dame ZDA Melanie Trump. Namesto nje se je tako na vrh povzpel premier Janez Janša, takoj za njim pa je najti predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Tretje mesto je zasedel predsednik republike Borut Pahor.

"Moč zato tem bolj ceni letos najvplivnejši Slovenec, predsednik vlade Janez Janša. Dobro ve, kako je biti nemočen ali vsaj daleč stran od vzvodov oblasti, in ko se je lani vrnil v vladno palačo na Gregorčičevi, je hitro pokazal, da verjetno nihče drug v državi ne zna bolje uveljavljati svojega vpliva. Z nastavljanjem 'svojih' ljudi na najpomembnejše funkcije in tudi z mikromenedžerskimi prijemi, ki razburjajo slovensko javnost in evropske institucije, je Janša v minulem letu vsem dal vedeti, da je zdaj on na oblasti in da je tam odločen ostati. Janša ne bo ponovil napake svojega neizkušenega predhodnika Marjana Šarca in se s tvegano potezo sam odpovedal premierskemu stolčku," v komentarju zapisal Medvešek.

V uredništvu revije so visoko uvrstili predvsem predstavnike vlade. Tako je četrto mesto zasedel podpredsednik vlade, predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin, peto pa podpredsednik vlade, predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Šesto mesto je pripadlo predsedniku DZ Igorju Zorčiču, sedmo pa ministru za zunanje zadeve Anžetu Logarju. Osmo mesto po vplivnosti je zasedel minister za notranje zadeve Aleš Hojs, deveto minister za finance Andrej Šircelj, deseto pa minister za zdravje Janez Poklukar.

Med gospodarstveniki je najvišje, 24. mesto, zasedel predsednik sosveta Kolektorja, sicer pa tudi direktor časnika Delo Stojan Petrič. Drugo mesto po vplivnosti med gospodarstveniki je zasedel predsednik uprave Krke Jože Colarič (25. mesto). Tretji najvplivnejši gospodarstvenik, predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, se je uvrstil na 32. mesto. Med gospodarstvenicami se je najvišje uvrstila predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič (34. mesto).

Najvplivnejša ženska pri nas je sicer po presoji uredništva postala predsednica Zdravniške zbornice in nekdanja vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović (20. mesto). Druga najvplivnejša ženska pa je postala trenutna vodja svetovalne skupine Mateja Logar (31. mesto). Na lestvico najvplivnejših Slovencev se je tokrat uvrstil še en obraz epidemije, in sicer epidemiolog Mario Fafangel, ki je zasedel 27. mesto.

Med predstavniki pravosodja je po oceni Reporterja najbolj vpliven predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez (14. mesto), sledi pa mu generalni državni tožilec Drago Šketa (16. mesto).

Med predstavniki sindikatov je najvišje mesto zasegel glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, in sicer 57. mesto. Druga najvišje uvrščena sindikalistka pa je postala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič (76. mesto).

Na lestvico so se uvrstili tudi predstavniki verskega življenja, denimo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je na 35. mestu. Na njej je med drugim najti tudi posameznike z medijskega področja in posamezne predstavnike javnega sektorja.

Kot so še zapisali pri Reporterju, so v uredništvu lestvico sestavili na podlagi ocene vpliva, ki izvira iz posameznikovega položaja in subjektivne ocene njihovega neformalnega vpliva.