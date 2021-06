Pomanjkljivo ukrepanje oblasti zaradi nasilja nad migranti

Študija z naslovom Zlorabljeni in zanemarjeni - perspektiva spola pri tihotapljenju in odzivanju migrantov preučuje tudi različne vrste nasilja nad moškimi in ženskami

© pixabay.com

Migranti, ki se iz svojih držav v boljše življenje skušajo prebiti s pomočjo organiziranih tihotapskih mrež, so v tranzitu ali ujetništvu pogosto izpostavljeni nasilju, mučenju, posilstvom in ugrabitvam, nacionalni organi pregona pa kljub resnosti teh kaznivih dejanj ne ukrepajo v zadostni meri, opozarja Urad ZN za droge in kriminal.

V danes objavljeni študiji, v kateri so preučili tranzitne poti prebežnikov in migrantov v Zahodni in Severni Afriki, Sredozemskem morju in Srednji Ameriki, urad ZN opozarja, da kljub resnosti kaznivih dejanj s strani tihotapskih mrež pristojni nacionalni organi ne ukrepajo v zadostni meri. V nekaterih primerih so uradniki celo vpleteni v ta kazniva dejanja, so sporočili iz Urada za droge in kriminal s sedežem na Dunaju.

Študija z naslovom Zlorabljeni in zanemarjeni - perspektiva spola pri tihotapljenju in odzivanju migrantov preučuje tudi različne vrste nasilja nad moškimi in ženskami.

Moški migranti so izpostavljeni predvsem prisilnemu delu in fizičnemu nasilju, medtem ko so ženske v večji meri izpostavljene spolnemu nasilju, kar vodi do neželenih nosečnosti in splavov, je opozorila koordinatorka študije Morgane Nicot.

Študija ugotavlja, da tako moški kot ženske trpijo zaradi nečloveškega in ponižujočega ravnanja. "Naša raziskava je pokazala, da tihotapci ali drugi storilci nasilje uporabljajo kot obliko kaznovanja, ustrahovanja ali prisile in jih pogosto izvajajo brez očitnega razloga," je opozorila.

"Moški migranti so izpostavljeni predvsem prisilnemu delu in fizičnemu nasilju, medtem ko so ženske v večji meri izpostavljene spolnemu nasilju, kar vodi do neželenih nosečnosti in splavov."



Morgane Nicot,

koordinatorka študije

Čeprav so dokumentirane tragične usode tisočih pretihotapljenih migrantov, ki vsako leto umrejo na morju, izginejo v puščavah ali se zadušijo v zabojnikih, pa je na voljo le malo podatkov o tem, zakaj se nad njimi izvajajo nasilje in zlorabe in kako v povezavi s tem ukrepajo pristojne nacionalne oblasti.

Le malo je dokazov, da kazniva dejanja nad migranti vodijo v preiskave ali sodne postopke, še zlasti v tranzitnih državah, opozarja urad ZN. Migranti zlorab večinoma tudi ne prijavijo, saj jih izvajajo tudi javni uslužbenci, ki so lahko tudi vpleteni v tihotapljenje migrantov, je opozorila Nicotova. Gre za pripadnike mejnih straž, policiste in uslužbence v centrih za pridržanje, je dodala.

Študija med drugim navaja vrsto priporočil državam članicam ZN o načinih odzivanja na organizirane tihotapske mreže migrantov, preiskovanje in pregon primerov nasilja in zlorab med tihotapljenjem migrantov, pa tudi za zaščito in pomoč migrantom.