Ormoške Termopile

MMC RTV Slovenija o tem, kako so Slovenci deklasirali Špartance

Znamenita bitka pri Termopilah, v kateri se je leta 480 pred našim štetjem maloštevilna špartanska vojska na čelu s kraljem Leonidasom junaško upirala premočnim Perzijcem, se prebija v politično govorico vladajočih.

Še več, po novem imamo pri nas slovenske Termopile, kot je poudaril predsednik vlade Janez Janša na slovesnosti ob obletnici prvih spopadov na območju Ormoža:

Dogajanje v Ormožu je primerjal z bitko med Špartanci in Perzijci pri Termopilah pred skoraj 2500 leti in dodal, da so v Ormožu pred 30 leti dosegli več kot Špartanci, so sporočili z Ukoma. Če je 300 Špartancev ustavilo stotisočglavo perzijsko vojsko, so v Ormožu ubranili most, ki je simboliziral takrat novo mejo nove države. "Sovražni tanki so prišli naokrog prek Središča ob Dravi, ampak tudi v tem primeru ste Ormož ubranili," so povzeli Janševe besede.

Ukomova primerjava z znamenito bitko in pogumnimi Špartanci, ki so sicer na koncu bili pokončani, danes sploh ni tako redka. K njej se zatekajo pripadniki identitarnega gibanja, o čemer sem že pisal. Še več, identitarci se imajo za novodobne Špartance, njihov simbol je grška črka lambda v rumeni barvi na črni podlagi, kar po njihovem dokazovanju asociira prav na omenjeni junaški spopad.

V njem so namreč pod spretnim vodstvom kralja Leonidasa na svojih ščitih nosili emblem v obliki grške črke lambda, sicer špartanski simbol. Če bi sledili tej zgodovinski identifikaciji, se pripadniki identitarnega gibanja počutijo kot maloštevilni junaki, braneči Evropo (Atene) pred vdorom premočnega tujega sovražnika (beguncev) z Vzhoda.

Tokrat je po tej analogiji posegel Janša, le da sta begunce in Evropo zamenjala JNA/Perzijci in Ormož/Termopile, Slovenci pa smo tokrat Špartance prekašali. Vse se je odvilo le dva dneva po tistem, ko so na alternativni proslavi nastopili neonacistični rumeni jopiči – pravi biseri, kot jim s podporo biblije pravi minister Aleš Hojs. Ti so se tokrat požrtvovalno podali med številčnejše »svinjsko ljudstvo«.

Trenutno z zanimanjem pričakujemo, kako bo policija preiskala primer svoje intervencije na omenjeni proslavi, saj so generalni direktor policije, Hojs in Janša dali v en glas jasno vedeti, da so bili z ustavljanjem neonacističnih jopičev, po njihovem gre vendarle za pravcate bisere, zelo nezadovoljni.

Velik podpornik identitarnega gibanja je prav Janez Janša. Njegova stranka je s pomočjo svoje založbe pred leti prijazno izdala manifest slovenski inačici gibanja, Generaciji identitete. Predsednik vlade nikoli ni zamudil priložnosti, da bi se solidariziral z njimi na tviterju.

Še več, njegova propagandna mreža Nova24TV objavlja intervjuje z vidnimi identitarci, npr. z avstrijskim vodjo Martinom Sellnerjem, ki sicer nadvse spoštuje slovenskega predsednika vlade, kot pravi sam. In kakor da to ni dovolj, med intervjuji z Janšo na isti televiziji med premori predvajajo reklame v podporo identitarcem.

Njihov velik ljubitelj je tudi državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**