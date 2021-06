Veselinovič pozdravlja konec blokade financiranja STA

"Potem ko nam bo Ukom sporočil, katere informacije o poslovanju STA v minulem desetletju želi in na kakšen način, jih bo STA posredovala. S tem nimamo nikakršnih težav," je dejal direktor STA Bojan Veselinovič

Direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič

© Borut Krajnc

Direktor STA Bojan Veselinovič pozdravlja "napoved vlade, da naj bi končala ustavitev financiranja STA, ki ji ga sicer nalaga veljavna zakonodaja". Dodal je, da bi STA vse poslovne podatke in listine posredovala Ukomu že zdavnaj, če bi jih ta zahteval po zakoniti poti. Spomnil je, da je obstoj STA brez državnega financiranja javne službe ogrožen.

Kot je navedel, je šele z na današnji skupščini sprejetim sklepom vlada pravno pooblastila Urad vlade za komuniciranje (Ukom) za vpogled v dokumentacijo STA, čeprav je ta že od aprila v vladnem poslopju. Prav zaradi dejstva, da je vladna stran trdila, da ne ve, kje je dokumentacija, je tudi sklical skupščino družbe, je spomnil. Ob tem je dodal, "da bo STA še naprej aktivna pri usklajevanju in dogovarjanju rešitev, ki bodo usklajene z željami predstavnika Republike Slovenije kot edinega družbenika in hkrati skladne z veljavnimi normativnimi akti".

"Potem ko nam bo Ukom sporočil, katere informacije o poslovanju STA v minulem desetletju želi in na kakšen način, jih bo STA posredovala. S tem nimamo nikakršnih težav, saj je poslovanje STA transparentno in sproti pregledovano s strani pooblaščenih revizorjev in notranjih revizij, vsako leto pa se z njim seznanita tudi pristojni telesi DZ in DS," je zapisal. V skladu z današnjim sklepom skupščine na agenciji pričakujejo tudi pogodbo o opravljanju javne službe, "pri čemer poudarjamo, da sedmi protikoronski zakon nalaga financiranje STA v skladu s sprejetim poslovnim načrtom za letos ne glede na to, ali je pogodba sklenjena ali ne," je navedel. STA bo javno službo po njegovih besedah tako kot doslej izvajala v skladu z zakonom in na še preglednejši način.

Spomnil je, da STA letos ni dobila niti evra od predvidenih dveh milijonov evrov nadomestila za opravljanje javne službe, zato je njen obstoj ogrožen. "V okviru spoštovanja zakonskih podlag bo STA storila vse za zagotovitev sredstev in preprečitev propada družbe. O uresničenju skupščinskega sklepa, po katerem naj bi STA umaknila izvršbo na neplačane obveznosti s strani vladne strani, se bo vodstvo STA posvetovalo s pravno stroko," je navedel.

Po prejetju predujma v višini 845.000 evrov bo STA umaknila vloženo pritožbo na začasno odredbo v postopku izvršbe, saj od tistega trenutka ne bo več ogrožena likvidnost njenega poslovanja, je še navedel Veselinovič.

Skupščina STA, ki je potekala danes, je namreč sklenila, da je direktor STA Bojan Veselinovič pooblaščenim osebam Ukoma dolžan takoj omogočiti vpogled v podatke in informacije o notranji organizacijski in računovodsko-finančni strukturi izvajanja poslovnih procesov ter jim omogočiti vpogled v vso dokumentacijo o finančnem poslovanju od 28. junija 2011.

Direktorju Ukoma Urošu Urbaniji pa vlada nalaga, da STA nakaže predujem v višini 845.000 evrov za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe. Predujem se mora nakazati v treh dneh od dneva, ko direktor STA pooblaščenim osebam Ukoma omogoči vpogled v zahtevano dokumentacijo in če STA do takrat z direktorjem Ukoma podpiše pogodbo o opravljanju javne službe za leto 2021 in zagotovi javno dostopnost vsebin na spletnih straneh, ki ustrezajo storitvam javne službe iz zakona o STA.