Novi predsednik DeSUS pričakuje začetek aktivnosti v smeri naslednjih volitev

Ljubo Jasnič se bo danes prvič po prevzemu vodenja stranke srečal s poslansko skupino

Novi predsednik DeSUS Ljubo Jasnič se bo danes prvič po prevzemu vodenja stranke srečal s poslansko skupino. Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša pričakuje, da se bodo dogovorili o nadaljnjem delu in da bodo strnili vrste. Pričakuje tudi začetek aktivnosti v smeri naslednjih volitev, je dejal v izjavi za STA.

Jasnič, sicer nekdanji generalni sekretar stranke, je vodenje DeSUS prevzel 19. junija, ko je na volilnem kongresu premagal Srečka Felixa Kropeta in Gorazda Žmavca. Z nekaterimi člani poslanske skupine se je srečal že minuli teden na delovnem obisku v Kanalu ob Soči, kjer so tudi neformalno spregovorili o stanju v stranki in nadaljnjem sodelovanju.

"Treba je priti skupaj, se dogovoriti, delati skupaj. Stranka brez parlamentarne skupine ni 'prava stranka', poslanska skupina brez stranke pa tudi ni 'prava'," je Jasnič izpostavil takoj po izvolitvi. Obžaloval je osip poslanske skupine od začetka mandata. Po njegovih besedah bodo videli, ali je mogoče v poslanski skupini še kaj narediti, in ugotovili, kje so prioritete.

Jasnič je že tretji predsednik stranke z mandatom kongresa v letu in pol.

Meni, da bodo našli skupen jezik tudi s poslansko skupino. Ta sicer ni javno podprla nobenega kandidata, neuradno pa naj bi bili pred kongresom bolj naklonjeni Žmavcu.

Želi si, da bi poslanci, ki tudi iz opozicije večkrat podprejo vlado, zastopali stališča, ki jih bodo sprejeli v stranki, da torej ne bodo "solirali", temveč enotno s stranko nastopali tudi navzven. Tako ni konkretno odgovoril na vprašanje, v kolikšni meri naj bi DeSUS v prihodnje podpiral vlado in njene projekte.

Jasnič je že tretji predsednik stranke z mandatom kongresa v letu in pol. Januarja lani je po 15-letnem vodenju Karla Erjavca stranko prevzela Aleksandra Pivec, a je že septembra odstopila, Erjavca pa so 5. decembra ponovno izvolili za predsednika. 17. decembra je DeSUS zapustil vlado Janeza Janše, Erjavec pa je po neuspešni kandidaturi za novega predsednika vlade ter po napetostih v stranki marca letos odstopil.