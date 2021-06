Novačenje otrok za spopade

Guterres pozval članice ZN k večji zaščiti otrok. Na vrhu kršitev je novačenje otrok za spopade, potem pobijanje in pohabljanje ter zanikanje dostopa do humanitarne pomoči.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v ponedeljek države članice Združenih narodov pozval, naj bolj poskrbijo za zaščito otrok, ki ne smejo imeti prostora v oboroženih spopadih.

"Varnostni svet ZN in države članice pozivam, da vedno in povsod trdno podpirajo zaščito otrok. Otroci nimajo prostora v oboroženih spopadih in ne smemo dovoliti, da se jim teptajo pravice," je na odprti virtualni seji na temo otrok v oboroženih spopadih dejal Guterres, katerega letno poročilo o tej temi je bilo podlaga za razpravo.

Guterresovo poročilo pravi, da je bilo lani 24.000 primerov grobih kršitev pravic otrok. Na vrhu kršitev je novačenje otrok za spopade, potem pobijanje in pohabljanje ter zanikanje dostopa do humanitarne pomoči.

"Pojavil se je nov in globoko zaskrbljujoč trend - rast števila ugrabitev in posilstev otrok," je dejal Guterres. Ugrabitve otrok so od leta 2019 na bojnih območjih sveta narasle za 90 odstotkov, posilstva pa za 70 odstotkov. Pobitih ali pohabljenih pa je bilo lani na bojnih območjih skupaj 8400 otrok.

Poročilo omenja številna območja spopadov, pa tudi Izrael, ki so ga obtožili, da je lani poškodoval 340 palestinskih otrok. Guterres je Izrael pozval, naj preveri in utrdi ukrepe za preprečevanje pretirane uporabe sile in zmanjša učinke svojih varnostnih operacij na otroke. Prav tako ga je pozval, naj bolje zaščiti šole, konča zapiranje otrok in njihovo novačenje za informatorje.

Na zasedanju Varnostnega sveta ZN je sodeloval tudi filmski igralec Forest Whitaker, ki je posebni odposlanec za mir in spravo pri Organizaciji za izobraževanje, znanost in kulturo ZN (Unesco). Opozoril je, da otroci na območjih spopadov trpijo nevidne dolgoročne posledice, kot je izgubljen čas za šolanje, kar jim ogroža življenjske priložnosti.