Biden: »Iran ne bo dobil jedrskega orožja, dokler sem na čelu vlade«

Ameriški predsednik Joe Biden je izraelskemu predsedniku Reuvenu Rivlinu zagotovil, da ne bo dovolil, da bi Iran prišel do jedrskega orožja

Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je izraelskemu predsedniku Reuvenu Rivlinu zagotovil, da ne bo dovolil, da bi Iran prišel do jedrskega orožja. S tem skuša pomiriti izraelske strahove zaradi vračanja ZDA v jedrski sporazum z Iranom, ki ga je vlada predsednika Baracka Obame skupaj še s peterico velesil sklenila leta 2015.

Donald Trump je od sporazuma enostransko odstopil leta 2018, Biden pa se želi vrniti, zaradi česar Izraelci niso najbolj zadovoljni. Biden je spomnil, da je dan pred Rivlinovim obiskom ukazal letalske napade na proiranske milice v Siriji in Iraku. S tem je pokazal, da ne bo prenašal škodljivih dejavnosti Irana, kljub temu da želi oživeti jedrski sporazum.

"Lahko vam zagotovim, da Iran ne bo dobil jedrskega orožja, dokler sem na čelu vlade," je dejal Biden na srečanju z Rivlinom, ki je na svoji zadnji poti v tujino na položaju predsednika Izraela. 7. julija ga bo na položaju predsednika zamenjal Isaac Herzog.

Biden je izrazil upanje, da bo lahko kmalu v Beli hiši gostil tudi novega izraelskega premierja Naftalija Bennetta, ki je pred nekaj tedni zamenjal Benjamina Netanjahuja.

Rivlin se je pred Bidnom srečal tudi s predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi.

Biden in Rivlin sta govorila tudi o posledicah zadnjih spopadov v Gazi. Biden je obljubil, da bodo Američani obnovili zaloge protiraketnega sistema "jeklena kupola", ki so se izpraznile med enajstdnevno vojno s palestinskim gibanjem Hamas, in izrazil nadaljevanje podpore ZDA za normalizacijo odnosov med Izraelom in arabskimi državami.

Biden si v tem trenutku ne dela iluzij o možnosti ponovnega zagona mirovnega procesa med Izraelci in Palestinci. Za začetek bo Bidnova vlada znova oživila odnose s Palestinci, ki so zamrli pod Trumpovo vlado.

