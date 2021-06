Evropski poslanci pozivajo Bruselj k ukrepanju glede Slovenije

Po njihovem bi morala Evropska komisija zaradi pritiskov na medije in pravosodje sprožiti mehanizem pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava

Pet evropskih poslancev in nemška poslanka je danes v pismu pozvalo Evropsko komisijo in Evropski svet, naj ukrepata glede razmer v Sloveniji. Po njihovem bi morala Evropska komisija zaradi pritiskov na medije in pravosodje sprožiti mehanizem pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

"Zahtevamo sprožitev mehanizma vladavine prava v EU in izvajati pritisk na (premierja Janeza) Janšo, da napoti tožilce v evropsko tožilstvo," je danes tvitnila nemška poslanka iz vrst Zelenih Franziska Brantner, ki je ena od podpisnic pisma.

V pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu so opozorili, da so evropske vrednote v Sloveniji pod pritiskom, saj Janša napada civilno družbo, medije in pravosodje. Pri tem so spomnili na nefinanciranje javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA) in neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev.

Zato so poslanci pozvali k začasni prekinitvi izplačevanja evropskih sredstev Sloveniji, saj po njihovem ni mogoče preiskati korupcije in prevar glede porabe evropskih sredstev v Sloveniji, ker ta še ni imenovala delegiranih evropskih tožilcev. Evropska komisija bi po njihovem morala razmisliti tudi o uporabi mehanizma pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

Bruselj bi moral Slovenijo pozvati, k čimprejšnjemu izboru kandidatov za člane evropskega javnega tožilstva (EPPO). Izbor mora biti v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. "Vmešavanje premierja v ta postopek škoduje standardom vladavine prava, spodkopava integriteto nove institucije in predstavlja grožnjo, da bodo novi kandidati zavrnjeni s strani EPPO," so zapisali.

Evropski svet so še pozvali, naj igra svojo vlogo pri varovanju vladavine prave, demokracije ter integritete EPPO in varovanja evropskih sredstev.

Med šestimi podpisniki so evropski poslanci Daniel Freund, Sergey Lagodinsky (oba Zeleni), Stelios Kuloglu (GUE/NGL), Ramona Strugariu (Renew) in Lara Wolters (S&D) ter nemška poslanka Brantner.

Freund, Lagodinyk in Bratnerjeva so nedavno obiskali Slovenijo, kjer so bili na misiji iskanja dejstev. Že ob zaključku misije so izrazili zaskrbljenost nad razmerami.

Pri Evropski komisiji danes prejema pisma niso mogli potrditi. Komisija ostaja glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev v stiku s Slovenijo. Komisar za pravosodje Didier Reynders je glede tega minuli teden pisal novemu slovenskemu pravosodnemu ministru Marjanu Dikaučiču in ga ponovno spomnil, da gre za nujno zadevo, je povedal govorec Christian Wiegand.

Še naprej ostajajo v stiku in slovenski vladi zelo jasno sporočajo, da je pomembno, da se to vprašanje zelo kmalu razreši, je še dodal govorec.