Namerili rekordnih 49 stopinj Celzija

Zahod Kanade duši vročinski val, ki je zahteval tudi že več smrtnih žrtev, zlasti med starejšimi

© Geralt

V Kanadi, ki sicer velja za eno od držav z najhladnejšim vremenom, so v torek namerili rekordnih 49,5 stopinje Celzija. Zahod države duši vročinski val, ki je zahteval tudi že več smrtnih žrtev, zlasti med starejšimi.

Vročinski val je sicer zajel celotno zahodno obalo Severne Amerike, še posebej dramatično pa je na območju Vancouvra, kjer so od petka našteli najmanj 134 smrti, povezanih z vročino. Številke o vročinskih kapeh sicer še prihajajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kanadi sicer velja za eno od držav z najhladnejšim vremenom.

Že tretji dan zapored so morali popraviti vročinski rekord. V torek so kakih 250 kilometrov vzhodno od Vancouvra v kraju Lytton v Britanski Kolumbiji namerili kar 49,5 stopinje Celzija v senci, je sporočila kanadska meteorološka služba. Že nekaj dni na območju beležijo temperature nad 30 stopinjami, kar je okoli 10 stopinj Celzija nad dolgoletnim povprečjem za ta letni čas.

Vročinski val, ki se razteza vse od ameriške zvezne države Oregon pa do kanadskih arktičnih območij, je posledica območja visokega zračnega pritiska, ki je ujel vročino. Kaj takega na območju ne pomnijo od 40. let prejšnjega stoletja. Vročina pa se bo nadaljevala še vsaj do konca tedna, opozarjajo meteorologi.

Znanstveniki tovrstne vročinske valove pripisujejo podnebnim spremembam. Opozarjajo, da bodo samo še bolj pogosti. Prav tako huda in močna neurja. Globalno je bilo leto 2019 najtoplejše doslej, pet najtoplejših let v zgodovini pa je bilo v zadnjih petih letih.

