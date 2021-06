Toninovi krščanski demokrati so nas osamosvojili

Prevzetnost in pristranost

Matej Tonin

© Borut Krajnc

Portal Domovina, v zadnjem času je s tem imenom nastal še tednik, ima v skladu s svojimi ideološkimi, političnimi in finančnimi preferencami pričakovane »gostujoče avtorje«. V tem primeru podpredsednika vlade Republike Slovenije, ministra za obrambo in prvaka Nove Slovenije.

V svoji novi kolumni nam Matej Tonin na njihovi strani riše krščanske demokrate kot tisto silo, ki je nič manj kot osamosvojila Slovenijo:

"Če so pred tridesetimi leti krščanski demokrati Slovenijo osamosvojili, je naloga naše generacije, da proces osvoboditve oz. vrnitve v zahodnoevropski vrednotni okvir dokonča."

Toninova gesta se ujame z mojo tezo, da je bila nedavna državna proslava, na čelu s tandemom Janša-Orban, ugrabljena in prisvojena za potrebe široke agende krščanskega populizma: da na to kažejo ključni poudarki v govorih, protokol, posamični elementi scenarija, zvonjenje zvonov, molitev, nastop nadškofa.

Dan po njej nam minister kot »gostujoči avtor« dejansko sporoča isto in obenem stori še korak dlje – v celoti pripisuje zasluge za končno osamosvojitev države politični ideologiji, ki ji sam pripada.

Vodili so osamosvojitev

Vendar je obrambni minister tokrat še bistveno bolj pogumen, zelo odkrito nam predstavlja osamosvojitveno dejanje kot zasebno zaslugo krščanskih demokratov – končno se s tem uredniki nedvoumno pohvalijo že v naslovu. Trditev, iz katere prav izpareva napuh, hybris. Tako da velja celo oboje: krščanski demokrati so nas osamosvojili, hkrati pa je krščanska demokracija »vodila osamosvojitev Slovenije«, karkoli že to pomeni.

Hvalisavo stališče ima ob prisvajanju zaslug še številne druge težave. Če nam krščansko demokracijo opisuje kot zrelo in moderno politično silo v Evropi, nikakor ne zna pojasniti, zakaj potem nemška krščanska demokratka Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, obsoja homofobni madžarski zakon in ga označuje kot sramoten. Kdo je zdaj zares moderen, ona ali Tonin, ki tega v svoji zvestobi Janši in naklonjenosti najbolj problematičnim demokracijam v Evropi ni zmožen storiti?

Von der Leyen podpira razvoj programov spodbujanja vključevanja migrantov in beguncev. Ampak Tonin se je pred leti zavzemal za to, da je potrebno zanje »registracijske postopke zaostriti, migranti bi morali dati prstne odtise«, hkrati pa razlagal, da »nimamo sredstev, da bi poskrbeli za vse, ki bi se lahko zatekli v Slovenijo«.

Predsednica Evropske komisije ostro nasprotuje zloglasnim poljskim »LGBT prostim conam«, podprla je tudi pravice poljskih žensk, ki jim oblast jemlje pravico do splava. Tonina o tem nismo slišali spregovoriti, na avtokastrirane domače medije pa ni računati, da ga bodo povprašali. No, pred dvema letoma je sam vendarle dejal, da je »zelo za to, da se ženskam oteži pot do splava«.

Malanje sovražnika

Slovenska krščanska demokracija se zateka v še eno predmoderno in hkrati propagandno politično agendo: promovira se skozi iskanje in »malanje« političnega sovražnika. Tokrat se je Tonin pridružil Janši v pregonu opozicijske stranke Levica, po možnosti celo njeni prepovedi, o tem piše tudi v navedeni kolumni:

"Preživete, zatohle politične ideje, ki temeljijo na dediščini totalitarnega režima, moramo dokončno in brezkompromisno odvreči na smetišče zgodovine. Nesprejemljivo je, da se po tridesetih letih, ko smo jasno rekli ne centralnemu planiranju in socialističnemu samoupravljanju, o tem ponovno pogovarjamo v javnem prostoru. Grožnje z nacionalizacijo in zasegi premoženja, preganjanje podjetnikov in vseh, ki v tej družbi delajo in ustvarjajo, zasmehovanje kristjanov, poveličevanje totalitarnih simbolov – za vse te anahronizme v Sloveniji, kot jo vidimo krščanski demokrati, ni mesta."

Če k temu prištejemo še, da prvak Nove Slovenije nima težav z neposrednimi posegi njegove stranke v gospodarstvo, s sumljivim pretakanjem oglaševalskega denarja k »svojim« medijem pa si ob nezainteresiranih medijih in ob novinarskih vojakinjah zraven sebe niti ne rabi beliti glave, potem iz vsega naštetega zelo enoznačno sledi spoznanje, da lahko v prihodnje pričakujemo še veliko pripisovanja zgodovinskih zaslug in neovirane promocije menda silno modernih slovenskih krščanskih demokratov.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**