»Diskriminacije je v Sloveniji več, kot se je prijavi«

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da ljudje ne ukrepajo, ker ne vedo, da bi jim to pomagalo, ali pa se bojijo povračilnih ukrepov

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

© arhiv Mladine

Dozdajšnji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki ga predsednik republike Borut Pahor predlaga DZ v imenovanje tudi v novem mandatu, želi v prihodnje "nadaljevati vključujoč dialog". Poleg tega meni, da morajo državljanke in državljani dobiti kakovostne storitve, do katerih so upravičeni, je dejal na javni predstavitvi pri predsedniku.

Med temeljnimi načeli za delovanje zagovornika bi tudi v novem petletnem mandatu poudaril vključujoče sodelovanje z ranljivimi ljudmi, z mediji in vsemi deležniki. Vprašanja diskriminacije se lahko v družbi naslavljajo, če v razpravi sodelujejo vsi udeleženi, je prepričan. Glede na to mora biti dialog res vključujoč, da bi lahko upoštevali mnenja tistih, ki jih problem zadeva, je danes izpostavil Lobnik, ki se mu mandat izteče 25. oktobra.

Kot zelo pomembno vidi tudi nadaljevanje mednarodnega sodelovanja in aktivne vloge zagovornika v regiji. Svoje izkušnje lahko posredujejo državam Zahodnega Balkana in državam kandidatkam za vstop v EU, je prepričan.

Zagovornik po njegovem pojasnilu pomaga vsem, ki menijo, da so bili neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin, ki si jih niso izbrali sami, denimo zaradi invalidnosti in spolne usmerjenosti. Svetuje jim in obravnava njihove primere, poleg tega pa tudi spremlja sistemsko stanje na področju diskriminacije, daje priporočila in osvešča.

Med zagovornikovimi primeri v lanskem letu je spomnil, da so omejitev časa nakupovanja za starejše v prvem valu epidemije covida-19 ocenili kot nesorazmeren ukrep, kar je vlada pri naslednjih valih upoštevala.

Med zagovornikovimi primeri v lanskem letu je spomnil, da so omejitev časa nakupovanja za starejše v prvem valu epidemije covida-19 ocenili kot nesorazmeren ukrep, kar je vlada pri naslednjih valih upoštevala.

V primeru podjetja, ki je višino božičnice vezalo na navzočnost delavcev na delovnem mestu, so to merilo ocenili kot posredno diskriminatorno, saj v slabši položaj postavlja denimo noseče delavke, delavce na očetovskem dopustu, osebe s kroničnimi boleznimi in starejše. Številna podjetja so zagovornikovi odločitvi sledila, je povedal.

Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa pa so pri zagovorniku ocenili kot diskriminatornega, ker diskriminira vrhunske športnike invalide. Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je nedavno tako pripravil predlog novele zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, ki odpravlja diskriminacijo pri obravnavi vrhunskih športnikov invalidov. Z dopolnilom pa se širi krog upravičencev še na dobitnike medalj s svetovnih prvenstev gluhih.

"Diskriminacije je več, kot se je prijavi," je Lobnik poudaril danes. Ljudje namreč ne ukrepajo, ker ne vedo, da bi jim to pomagalo, ali pa se bojijo povračilnih ukrepov.