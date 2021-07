Kateri ameriški predsednik je bil najboljši po mnenju zgodovinarjev?

Ameriška javna kongresna televizija C-SPAN anketo izvaja od leta 2000. Letos je anketo opravila med 142 zgodovinarji in političnimi opazovalci.

John F. Kennedy se je uvrstil med prvo deseterico

© Cecil Stoughton, White House / John F. Kennedy Library

Predsednik ZDA v času državljanske vojne Abraham Lincoln je po oceni zgodovinarjev še vedno najboljši med vsemi 44 bivšimi predsedniki ZDA. Ameriška javna kongresna televizija C-SPAN je anketo opravila med 142 zgodovinarji in političnimi opazovalci. Med drugim so ugotovili, da je Donald Trump zasedel neslavno 41. mesto.

C-SPAN anketo izvaja od leta 2000, in sicer vsakič, ko v Belo hišo pride nov predsednik. Lincoln je bil doslej vedno na vrhu, letos pa so se za njim v prvo deseterico uvrstili še George Washington, Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhover, Harry Truman, Thomas Jefferson, John F. Kennedy, Ronald Reagan in Barack Obama.

Lincoln je bil doslej vedno na vrhu, letos pa so se za njim v prvo deseterico uvrstili še George Washington, Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhover, Harry Truman, Thomas Jefferson, John F. Kennedy, Ronald Reagan in Barack Obama.

Trump ni najslabši, saj so za njim uvrščeni Franklin Pierce, Andrew Johnson in James Buchanan na zadnjem 44. mestu. Trump se je najbolje odrezal v kategoriji prepričevanja javnosti, in sicer na 32. mesto, in pri upravljanju gospodarstva, kjer je 34. Zadnji pa je glede moralne avtoritete in vodstvenih sposobnosti.

© C-SPAN

Letos je največji skok navzgor uspel nekdanjemu generalu iz državljanske vojne in kasnejšemu predsedniku Ulyssesu S. Grantu, ki se je s 33. mesta v letu 2017 prebil na 20. mesto. George Bush mlajši je napredoval s 33. na 29. mesto, Bill Clinton pa nazadoval s 15. na 19. mesto.

A_9HaCYWGS8