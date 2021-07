Vstop na Hrvaško brez dokazil ni več mogoč

Hrvaška je nskladno z uredbo EU uvedla zeleno digitalno potrdilo. Vsi, ki vstopajo na Hrvaško, morajo pokazati zeleno potrdilo ali drugo dokazilo o izpolnjevanju PCT-pogojev.

Na Hrvaškem je od polnoči omogočen vstop v državo brez dodatnih epidemioloških pogojev vsem imetnikom evropskih digitalnih covidnih potrdil, kar je v skladu z odločitvami Bruslja o uveljavitvi covidnih potrdil na ravni Evropske unije. Imetniki potrdil se bodo na Hrvaškem lahko udeležili tudi prireditev z neomejenim številom udeležencev.

Potniki, ki nimajo digitalnega covidnega potrdila, bodo lahko še naprej vstopili na Hrvaško s potrdili o preboleli bolezni covid-19 in končanem cepljenju proti covidu-19 kot tudi z negativnim testom na novi koronavirus, je pojasnil hrvaški notranji minister Davor Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite. Hitri test ne sme biti starejši kot 48 ur, test PCR pa 72 ur.

Dodal je, da bodo enega izmed treh dokazov, cepljenje, prebolevnost ali testiranje, morali pokazati tudi državljani tretjih držav, ki si želijo vstopiti na Hrvaško. Za vstop pa več ne potrebujejo kakšnega izmed doslej veljavnih posebnih razlogov.

Božinović je tudi dejal, da bodo digitalna covidna potrdila veljala tudi na nacionalni ravni, ko gre za vstop na različne kulturne, zabavne in športne dogodke, na katerih se lahko zbere več kot sto ljudi. Na dogodkih, na katerih za vstop zahtevajo digitalno covidno potrdilo, ni omejitve števila ljudi niti trajanja dogodka.

Medtem so na Hrvaškem obdržali omejitev do sto ljudi na prireditvah, na katerih ne bodo nadzorovali covidnega statusa udeležencev. Takšne prireditve lahko potekajo najdlje do 24. ure. Na zasebnih dogodkih velja omejitev do 30 udeležencev, razen za poroke, na katerih je tudi lahko neomejeno število udeležencev, če imajo vsi digitalno covidno potrdilo.

Gostinski lokali na Hrvaškem lahko še naprej obratujejo do polnoči, z izjemo nočnih barov in klubov, ki jim obratovalnega časa niso omejili, če dejavnosti izvajajo na prostem, vsi gosti pa imajo digitalna covidna potrdila, je med drugim objavil hrvaški štab civilne zaščite. Hrvaška je prejšnji teden uveljavila tudi brezplačno aplikacijo za mobilne telefone CovidGO, ki omogoča enostavno preverjanje evropskih covidnih potrdil.