Ali smo se za to borili?

Pri našem protestu gre za ljudski upor, za upor ljudstva

Rado Riha med Slavojem Žižkom in Tomažem Mastnakom na ustanovitvi Odbora za zaščito človekovih pravic Janeza Janše 1. junija 1988

© Tone Stojko

Moje sodelovanje na dosedanjih petkovih, tako imenovanih kolesarskih protestih v Ljubljani, protestih, ki trajajo, na kolesih ali peš, zdaj že več kot leto (?) in se jih vsakokrat udeležuje več tisoč (?) ljudi, je zame osebno bilo in je odgovor na neko enostavno in jasno vprašanje: »Ali smo se za to borili?« Ta »za to« mi pomeni: za vse tisto, kar se v političnem, družbenem, kulturnem, znanstvenem itn. življenju v Sloveniji dogaja tu in zdaj, pod vlado Janeza Janše.