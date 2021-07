Umazana kampanja

Proti!

Z več vidikov zavajajoč oglas vladnih strank pred referendumom o zakonu o vodah

Vladne stranke SDS, SMC in NSi se referenduma o zakonu o vodah in volje ljudi očitno precej bojijo. Najprej so referendum namerno potisnile globoko v poletje, na 11. julij, ko veliko volivk in volivcev dopustuje in naj bi bilo zahtevneje zbrati zahtevanih 339.726 glasov proti. Zdaj pa so omenjene tri vladne stranke v popolni odsotnosti objektivnega in celostnega obveščanja o posledicah zakona, za katero bi morala poskrbeti vlada, začele same objavljati pristranske oglase v podporo zakonu.